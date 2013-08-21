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KARDEMİR elektriğini kendisi üretecek

KARDEMİR AŞ Genel Müdürü Fadıl Demirel, fabrikada havaya atılan gazlardan kendi elektriklerini üretmeye başladıklarını söyledi.

KARDEMİR elektriğini kendisi üretecek

KARDEMİR AŞ Genel Müdürü Fadıl Demirel, fabrikada havaya atılan gazlardan kendi elektriklerini üretmeye başladıklarını söyledi.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 08:52
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KARDEMİR elektriğini kendisi üretecek
KARABÜK

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ Genel Müdürü Fadıl Demirel, montajı tamamlanan 50 megavat Gaz Yakıtlı Enerji Santrali'nin deneme üretimi için düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, santralin yatırımına yaklaşık 3 yıl önce başladıklarını ve 62 milyon dolara mal olduğunu belirtti.

Santral sayesinde artık kendi elektriklerini üreteceklerini ve kullanım fazlasını da satacaklarını ifade eden Demirel, "Fabrikamızda havaya atılan gazları bacadan atmayacağız. Bu gazları santralimizde yakarak elektrik üreteceğiz. Havaya atılan gazlardan kendi elektriğimizi üretmeye başladık. Bu sayede ciddi bir katma değer üreteceğiz. Santral otomasyon sistemi ile çalışacak. Personel sayısı az olacak. Maliyetler düşünüldüğünde çağdaş bir yatırım. Aynı zamanda çevre dostu bir yatırım. Bu tesis tek başına 50 megavat üretiyor. Eski elektrik santralimiz ile birlikte KARDEMİR dışarıdan elektrik satın almayan konuma gelmiştir" diye konuştu.

3 milyon ton üretim

Yaklaşık 2 milyon ton üretime sahip olduklarını, hedeflerinin 2014 yılında 3 milyon tona çıkmak olduğunu vurgulayan Demirel, şöyle devam etti:

"Yatırımlarla büyümeye devam ediyoruz. Büyüme ile ortaya çıkan enerji sorununu çözmüş olduk. Enerji santralini yaparken bize Çinli yetkililer destek oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 08:52
Anahtar Kelimeler:
Kardemir
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