Karayolu taşımacılığında 'altın çağ' başlıyor

ANKARA - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, AA muhabirine, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmelik Taslağı'nı değerlendirdi.

Taslağı, taşımacılar açısından sunduğu kolaylıklar nedeniyle başarılı bulduklarını ifade eden Nuhoğlu, "Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İlcioğlu'nun taşımacılık sektörüne bakış açısı, özel sektör mantığı gibi. Bu da bizleri çok rahatlatıyor. Çünkü bu yönetmelik taslağı, kamunun yaptığı en önemli çalışma." dedi.

Nuhoğlu, taslağının, getirdiği en önemli yeniliğin, rekabeti artırmak ve sektörü daha etkin hale getirmek olduğuna dikkati çekti.

"Sektör için bir devrim"

Yönetmelik taslağının, kamu-özel sektör iş birliğinin artmasına da katkı sağlayacağına işaret eden Nuhoğlu, şöyle konuştu:

"Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmelik taslağının yürürlüğe girmesiyle Türk taşımacılar, birden fazla ülkeyle taşımacılık anlaşması yapabilecek. Şu anda yürürlükte olan yönetmeliğe göre, taşımacılar, anlaşma yaptığı tek ülkeye taşıma yapıyordu. Bu uygulama, kara ulaştırmasındaki taşımacılara altın çağını yaşatacak." diye konuştu.

Türk nakliyecilerin, Avrupa'da yatırım yapmasını istediklerini vurgulayan Nuhoğlu, "Artık Avrupa'da, Almanya ile İtalya, İngiltere ile Rusya arasında mal taşıması yapabileceğiz. Bu nedenle bu yönetmelik taslağı, sektörümüz için bir devrimdir. Bize bu fırsatı sağlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan ve Genel Müdür İlcioğlu'na teşekkür etmek istiyorum."