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Karapınar'ın güneşine 4 talip

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde bulunan ve bin megavat kapasite tahsisli "Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA)" ihalesi için 4 firma başvuruda bulundu.

Karapınar'ın güneşine 4 talip

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde bulunan ve bin megavat kapasite tahsisli "Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA)" ihalesi için 4 firma başvuruda bulundu.

15 Mart 2017 Çarşamba 09:27
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Karapınar'ın güneşine 4 talip

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santralinin kurulacağı "Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA)" ihalesi için 4 firma yabancı ortaklarıyla birlikte başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığı bilgiye göre, son başvuru tarihi 14 Mart 2017 olan Karapınar YEKA'ya teklif veren firmalar belli oldu.

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde bulunan ve bin megavat kapasite tahsisli Karapınar YEKA ihalesi için Limak- CMEC- Hareon Solar Ortak Girişim Grubu, Kalyoncu- Hanwha Grubu, Çalık Enerji - Solargiga Ortak Girişim Grubu ve AKC Güneş Ortak Girişim Grubu olmak üzere 4 katılımcıdan teklif geldi.

Yarışma, teknik ve mali açıdan talep edilen yeterlikleri sağlayan firmaların katılımı ile 20 Mart 2017 tarihinde alım garantisi olan elektrik fiyatı üzerinden "açık eksiltme" yöntemiyle yapılacak.

Bu yarışma kapsamında, Türkiye'de yılda minimum 500 megavat fotovoltaik modül üretim kapasitesine sahip fabrika kurulumu gerçekleştirilecek ve 10 yıl boyunca da AR-GE yapmak şartıyla Karapınar YEKA’da bin megavatlık bağlantı kapasitesi tahsisi yapılacak.

Sözleşme imzalanmasını takip eden 21 ayda kurulacak olan fabrikada üretilecek fotovoltaik modüller sahada kullanılacak.

Karapınar YEKA-1 GES yarışması enerji sektöründe yerlileştirme şartına ve YEKA bazlı fiyat belirlenmesi esasına dayalı ilk uygulama olacak.

Söz konusu proje ile önümüzdeki yıllarda yenilenebilir elektrik ve ekipman üretiminin artırılması, teknoloji transferi yapılması ve dışa bağımlılığının azaltılmasına önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güneş Enerjisi SantraliYEKAEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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