Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dolar/TL güne yatay başladı
Dolar/TL güne yatay başladı
Ante Cacic: Türkiye hakkıyla gol attı
Ante Cacic: Türkiye hakkıyla gol...
Galatasaray yeni transferleri tanıtıldı
Galatasaray yeni transferleri tanıtıldı
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Karakovan balında yüksek rekolte bekleniyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 bin rakımlı yaylalarda üretilen ve tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılan karakovan balında geçen yıl 840 ton olan rekoltenin, bu yıl bin 200 tona çıkması bekleniyor.

Karakovan balında yüksek rekolte bekleniyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 bin rakımlı yaylalarda üretilen ve tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılan karakovan balında geçen yıl 840 ton olan rekoltenin, bu yıl bin 200 tona çıkması bekleniyor.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:28
0 Okunma
Karakovan balında yüksek rekolte bekleniyor

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda üretilen ve tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılan karakovan balında bu yıl yüksek verim bekleniyor.

Kışın Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine göç eden Hizanlı ve diğer gezgin arıcılar, ilkbahar aylarında yerleşim birimlerinden uzaktaki ilçenin yaylalarına dönerek, içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan karakovan balını üretiyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde arıcılar, aşırı sıcak ve nemli havadan olumsuz etkilenirken, Hizanlı arıcılar zengin floraya sahip ilçede 3 bin rakımlı yaylalarda ürettikleri karakovan balında yüksek verim hedefliyor.

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizan yaylalarında bu yıl ürettikleri balın kalitesinin çok güzel olduğunu ve geçen yıllara göre daha iyi verim beklediklerini söyledi.

Bu yıl İstanbul'da düzenlenen, "Kovandan Sofraya Kongresi"ndeki yarışmada karakovan balının dünya birincisi seçildiğini anımsatan Ekinci, şöyle konuştu:

"Bitlis balı denildiğinde akla ilk Hizan gelir. Çünkü karakovanın merkezi Hizan'dır. Buranın yaylalarında halen yeni yeni açan çiçekler var. Tütsü, süt otu ve geven gibi bitkiler bazı yerlerde yeni açtığı için arılar oldukça polen alıyor. Arıcılarımız sürekli çiçekleri takip ediyor. Çiçekler nerede açarsa arıcılarımız oradalar. Karakovan balında geçen sene 840 ton olan rekoltenin bu yol bin 200 ton olması bekleniyor. Yaklaşık 70 bin karakovanda bal hasadı yapılacak. Bu yıl yaylalarda havalar serin geçtiği için balın akışı katıdır. Su ve nem oranı oldukça az. Su ve nem oranı az olduğunda bal kaliteli olur."

Ekinci, karakovan balının yüzde yüz doğal olduğunu, içerisinde şeker ve glikoz gibi katkı maddeleri bulunmadığını bildirdi.

Ege Üniversitesinde her yıl bal analizi yaptırdıklarını, analizlerde polen ve protein değerlerinin yüksek çıktığını vurgulayan Ekinci, karakovan balıyla düzenlenen tüm bal yarışmalarına katılacaklarını ifade etti.

 "Son yılların en kaliteli balını bekliyoruz"

Bal üreticilerinden Çetin Sönmez ise bu yıl son yılların en kaliteli balını beklediklerini söyledi.

İlkbaharda Gayda bölgesinde çiçeklerin erken açtığını ve bu nedenle kovanları ilk önce oraya bıraktıklarını anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Orada çiçekler tükendikten sonra yaylalara çıkmaya başlıyoruz. Yaylalar serin olduğu için burada hasat yapıyoruz. Süzme bal hasadına başladığım halde dışarıdan aşırı şekilde polen geliyor. Çiçek çeşitleri devam ediyor. 10 gün sonra kasnak balının hasadını, havalar iyice soğuduktan sonra da karakovan hasadını yapacağım. Hava soğuduğunda bal akımı duracak. Bal sertleşecek ve petek kırılmaz duruma gelecek. O balı yediğimizde ağızda mum kalmaz. Yani mum yok denecek kadar az."

Bu arada karakovan balının kilogramının 150 ila 300 liradan satıldığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarakovanBalRekolteBitlisHizan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bayramda, yaklaşık 1 milyon kişi tatil yaptı'
'Bayramda, yaklaşık 1 milyon kişi tatil yaptı'
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 10'un altına ineceğini düşünüyoruz
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 10'un altına ineceğini düşünüyoruz
Dolar/TL güne yatay başladı
Dolar/TL güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Enflasyon beklentilerin üzerinde arttı
Enflasyon beklentilerin üzerinde arttı
Edirne'de üzüm hasadı başladı
Edirne'de üzüm hasadı başladı
'Yükseliş mevsimsel olarak yumurtaya talebin azalmasından kaynaklandı'
'Yükseliş mevsimsel olarak yumurtaya talebin azalmasından kaynaklandı'
TürkAkım için 340 milyon avroluk anlaşma
TürkAkım için 340 milyon avroluk anlaşma
Turizmciler 'çifte bayram' yaşadı
Turizmciler 'çifte bayram' yaşadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ