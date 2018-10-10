Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96732
ALTIN
233.360
DOLAR
6.0937
STERLİN
8.0314
EURO
7.0087
Muğla'da yangın
Muğla'da yangın
A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek karşısında
A Milli Futbol Takımı, Bosna...
Altının gramı 233 lira seviyelerinde
Altının gramı 233 lira seviyelerinde
Markette tüp patlatma tehdidi
Son Dakika
Markette tüp patlatma tehdidi
Van'da 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika
Van'da 51 kilo 420 gram...

Karadeniz'de ihracat lideri Trabzon

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden yılın ocak-eylül döneminde yapılan 2 milyar 688 milyon 938 bin 728 dolarlık ihracatın yüzde 24,4'ü Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Karadeniz'de ihracat lideri Trabzon

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden yılın ocak-eylül döneminde yapılan 2 milyar 688 milyon 938 bin 728 dolarlık ihracatın yüzde 24,4'ü Trabzon'dan gerçekleştirildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:20
0 Okunma
Karadeniz'de ihracat lideri Trabzon

TRABZON

Trabzon, yılın 9 ayında 655 milyon 153 bin 784 dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bölge illeri arasında ilk sırayı aldı.

Doğu Karadeniz İhracatlar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nden yılın ocak-eylül dönemindeki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,57 artışla 2 milyar 688 milyon 938 bin 728 dolar olduğunu belirtti.

Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracatta ülke çeşitliliğinin de her geçen yıl arttığını vurgulayan Kalyoncu, ocak-eylül döneminde 187 ülkeye ihracat gerçekleştiğini kaydetti.

Kalyoncu, Trabzon'un Karadeniz Bölgesi'nin ihracat lideri olduğunu işaret ederek, "Bölge ihracatının yüzde 24,4'lük bölümü tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi. İhracat gerçekleştirilen ülke çeşitliliği açısından da Trabzon birinci sırada yer aldı. Yılın ilk 3 çeyreği sonu itibarıyla Trabzon'dan 119 ülkeye ihracat yapıldı." ifadesini kullandı.

Trabzon'un, Türkiye'nin de en fazla ihracat yapılan 20'nci ili olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Trabzon tüm sektörlerden ihracat yapan bir il konumuna geldi ancak sektörel dağılımında Trabzon'dan en fazla ihracat yapılan sektör fındık oldu. İkinci sırada ise yaş meyve sebze ürünleri yer aldı. Trabzon'dan işlenmiş su ürünleri ve mamullerinin de ihracatı her geçen gün arttı. Bunun yanında otomotiv ve makine sanayi ürünleri ihracat alanında da Trabzon her geçen yıl ülke çeşitliliğini artırdı. Yılın 9 ayında Karadeniz Bölgesi'nden en fazla ihracat sırasıyla Almanya, İtalya, Hollanda, Rusya Federasyonu ve Gürcistan'a gerçekleştirilirken, aynı dönemde Trabzon'dan en fazla ihracat sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Fransa ve Kanada'ya gerçekleştirilmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizIhracatTrabzon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enflasyonla mücadelede kamuyu tek başına bırakamayız
Enflasyonla mücadelede kamuyu tek başına bırakamayız
Altının gramı 233 lira seviyelerinde
Altının gramı 233 lira seviyelerinde
Kolombiyalı ihracatçılar İstanbul'a geliyor
Kolombiyalı ihracatçılar İstanbul'a geliyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
IMF Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı
IMF Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı
Deniz Harp Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Deniz Harp Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı açıklandı
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı açıklandı
Marketlerden indirim kararı
Marketlerden indirim kararı
'İlk derin deniz sondajımıza başlıyoruz'
'İlk derin deniz sondajımıza başlıyoruz'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ