Karadeniz'de hamsi bereketi

Karadeniz'e açılan balıkçılar, Amasra ve Tarlaağzı Limanı'na yüzlerce ton hamsiyle döndü. Beklentilerinin üstünde av gerçekleştiren balıkçılar, hamsileri kasalara yerleştirip kamyonlara yükledi.

Tekne sahiplerinden Mustafa Pars, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık sezonunun başlamasına karşın denizlerden istenen verimi alamadıklarını ancak son birkaç gündür hamsi bolluğunun yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Marmara'da umduklarını bulamadıklarını, Karadeniz'e açılarak Amasra'da ağ attıklarını ifade eden Pars, "İnşallah bundan sonra yüzümüz gülecek. Sadece kendi teknemizle bir gecede 25 ton balık tuttuk. 30 kişiden oluşan ekibimiz, kamyonlara yüklemeyi yapıyor. Bunu başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çeşitli illerdeki balık hallerine vereceğiz. Tabii şu ana kadar Marmara ve Karadeniz'de istediğimiz balıkçılık olmadı ama bundan sonra yüzümüz gülecek." dedi.

Balıkçılardan Ahmet Erdoğan da kötü bir sezon başlangıcının ardından Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandığını ve bu durumun kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

Erdoğan, "Hamsi bugünden itibaren bollaştı. Şu anda ülkemizin tüm il ve ilçelerine buradan balık sevki oluyor. Artık vatandaşlar, hem ucuz hem bol şekilde hamsi yiyebilecek. İnşallah bu durum uzun bir süre böyle devam edecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Erdoğan, balıkçı barınağına gelen 30'a yakın teknenin yaklaşık 300 ton hamsiyle döndüğünü sözlerine ekledi.

Bu arada balıkçılar, Tarlaağzı Limanı'na gelen vatandaşlara da ücretsiz hamsi dağıttı.