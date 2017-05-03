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Karadeniz'de çilek hasadına başlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bahçelerde hasadına başlanan çilek üretiminin 15 tonlardan bir anda 600 tonlara çıkmasıyla, 2017'de üretim hedefinin ise bin tona çıkarılması bekleniyor.

Karadeniz'de çilek hasadına başlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bahçelerde hasadına başlanan çilek üretiminin 15 tonlardan bir anda 600 tonlara çıkmasıyla, 2017'de üretim hedefinin ise bin tona çıkarılması bekleniyor.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:16
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Karadeniz'de çilek hasadına başlandı

Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla oluşturulan çilek bahçelerinde sezonun ilk hasadına başlandı.

Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki kurulan bahçelerde hasadına başlanılan çilek üreticilerinin de yüzünü güldürüyor.

İlk hasatta üreticileri yalnız bırakmayan Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin büyük bölümünde fındık yetiştiriciliğinin yapıldığını anımsattı.

Fındığın yanında ek gelir getirici ürünleri çiftçilere benimsetmeye çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, bu kapsamda yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Ordu'nun çilek üretimini katbekat artırdıklarını söyledi.

"Havaların soğuk gitmesinden dolayı hasat bir ay gecikti"

Yılmaz, fındık üreticilerine ek gelir getirmesi amacıyla özellikle 2014 yılından beri çalışma yürüttüklerini belirterek, 15 ton üretimi 2016 yılı itibarıyla 600 tona kadar çıkarmayı başardıklarını ifade etti.

Kentte çilek üretiminin vazgeçilme noktasına kadar geldiğini ancak Ordu Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle üreticileri yeniden çilek üretimine teşvik etmeyi başardıklarını vurgulayan Yılmaz, "Üreticilere sağladığımız çilek fidesi destekleriyle çilek üretiminin artmasını sağladık. Ayrıca Bakanlığımızın imkanlarıyla üreticilerimize çeşitli malzeme desteklerinde bulunduk. Böylelikle üretimimiz bir anda 15 tonlardan 600 tonlara kadar çıktı. Hedefimiz 2017 yılı itibarıyla bu üretim miktarını bin tona kadar çıkarmak." diye konuştu.

Bölgede çilek hasadına bugün itibarıyla başlandığı bilgisini de veren Yılmaz, "Geçen sezon çilek hasadı nisan ayının ilk haftası başlamıştı ancak havaların soğuk gitmesinden dolayı bu yıl bir ay gecikti. Çilek hasadının havaların iyi gitmesi durumunda kasım, aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor." dedi.

Yılmaz, çilek hasadının bu sezon da iyi göründüğünü, üreticilerin memnun olduğunu kaydetti.

Çilek üretiminin ağırlıklı olarak Altınordu, Kabadüz, Perşembe ve Ulubey gibi ilçelerinde yapıldığını dile getiren Yılmaz, diğer ilçelerde de çilek üretimini yaygınlaştırmak için kolları sıvadıklarını sözlerine ekledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
OrduKaradenizçilek Hasadı
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