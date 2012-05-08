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Karacadağ pirincine ilgi

Siverek'te Karacadağ'ın eteklerinde bulunan ve büyük bölümü taşlık olan 20 bin dönüm arazide pirinç tarımı yapılıyor

Karacadağ pirincine ilgi

Siverek'te Karacadağ'ın eteklerinde bulunan ve büyük bölümü taşlık olan 20 bin dönüm arazide pirinç tarımı yapılıyor

08 Mayıs 2012 Salı 14:16
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Karacadağ pirincine ilgi

ŞANLIURFA - Siverek'te, Karacadağ'ın eteklerinde bulunan ve büyük bölümü taşlık olan 20 bin dönüm arazide pirinç tarımı yapılıyor.

Genellikle hububat ve pamuk tarımı ile hayvancılığın yaygın olduğu bölgede sönmüş volkanik bir dağ olan Karacadağ çevresinde yaşayan vatandaşlar son yıllarda alternatif tarım alanlarına yöneldi.

Bu çerçevede bölgede ''Karacadağ pirinci'' olarak anılan ve kendine has lezzetiyle Türkiye'nin değişik kentlerinden ilgi gören pirinçten daha çok gelir elde etmeye başlayan üreticiler, pirinç tarımı için taşlık alanları temizleyerek tarlaya dönüştürmeye başladı.

Burada pirinç üreten çiftçiler, başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok kente gönderilen ''Karacadağ pirinci''ne olan talebi karşılamakta zorlanıyor.

-''Eriyen kar ve yağmur sularıyla besleniyor''

Siverek Ziraat Odası Başkanı Cuma Polatoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu bölgede halen 20 bin dönüm arazide pirinç ekildiğini ve yıllık ortalama 200 ton ürün elde edildiğini söyledi.

Karacadağ'ın iklim yapısı ve coğrafi konumunun pirinç tarımı için oldukça elverişli olduğunu ifade eden Polatoğlu, bölgedeki arazilerde bulunan taşların temizlenmesiyle daha geniş bir alanda üretim yapılabileceğini belirtti.

Bu sayede yöre halkının da yeni bir istihdam alanına kavuşacağını dile getiren Polatoğlu, şunları kaydetti:

''Bölgede halen 20 bin dönüm arazide pirinç ekiliyor ve yıllık ortalama 200 ton ürün elde ediliyor. Siverek'te üretilen pirinç kendine has lezzeti ve görünüşüyle büyük talep görüyor. Bunda, göletlerin eriyen kar ve yağmur sularıyla beslenmesinin rolü var. O nedenle daha geniş bir alanın pirinç tarımına kazandırılması gerekiyor. Bölgede devlet desteğiyle yeni göletlerin kurulması gerekiyor. Eğer üreticilere gereken destek verilirse üretilen pirinç miktarı 2 - 3 katına çıkabilir.''

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 06:16
Anahtar Kelimeler:
Karacadağ Pirincine Ilgi
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