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'Kara elmas'ın bulunuşunun 188. yılı Ereğli'de kutlandı

Taşkömürünün bulunuşunun yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tören düzenlendi.

'Kara elmas'ın bulunuşunun 188. yılı Ereğli'de kutlandı

Taşkömürünün bulunuşunun yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tören düzenlendi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:14
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'Kara elmas'ın bulunuşunun 188. yılı Ereğli'de kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, taşkömürünün bulunuşunun 188. yıl dönümü kutlandı.

"8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" dolayısıyla düzenlenen tören, Uzun Mehmet Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, burada yaptığı konuşmada, Zonguldak'ta maden işçilerinin, bedel ödeyerek maden işletmeciliğinin uzmanı olduğunu söyledi.

Kömür üretmek istediklerini anlatan Demirci, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yılda 35 milyon ton taşkömürüne ihtiyacı var. Her yıl yaklaşık 4 milyar dolarımız dışarıya gidiyor. Zonguldak'ta kömür var, işsiz var, müşteri var, TTK gibi güçlü bir kurum var. Ama siyasi irade işçi almıyor. Özel sektör dediler, TTK'yı küçülttüler ama yeri dolmadı ve Zonguldak göç verdi. TTK, 1960, 1970'li yıllarda olduğu gibi yıllık 5 milyon ton üretebilir. Bu yanlış politikadan derhal vazgeçilmeli ve işçi alınarak üretim arttırılmalıdır."

Ereğli Belediye Başkan Vekili Ayhan Atay da bölgenin sanayi kenti olarak kalkındırılmasında ve kent kimliği kazanmasındaki en temel değerlerden birinin taşkömürü olduğunu belirtti.

Tören, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakEreğliTaşkömürüKara Elmas
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