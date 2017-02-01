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Kar yağışı balık fiyatlarını yükseltti

Samsun'da, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları arttı.

Kar yağışı balık fiyatlarını yükseltti

Samsun'da, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları arttı.

01 Şubat 2017 Çarşamba 13:01
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Kar yağışı balık fiyatlarını yükseltti

Samsun'da, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları arttı.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, yaptığı açıklamada, balıkçıların fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle hayatın durduğunu dile getiren Malkoç, "İnsanlar evden çıkamıyor. Ulaşımda sorunlar var. Liman kar altında. Balıkçıların yüzde 90'ı denize açılamadı. Dolayısıyla balık fiyatları da arttı." dedi.

Tezgahlarda günübirlik ve buzhane balıklarının bulunduğunu, bir süre daha bu durumun süreceğini belirten Malkoç, "Olumsuz hava şartları yaklaşık 10 gün daha balık tezgahlarını etkiler. Don ve fırtına nedeniyle balıkçılar limanlardan çıkamıyor. Ağlar kar altında. Yaklaşık bir aydır düzenli avlanma yapılamıyor. Sadece Sinop taraflarında günübirlik açılanlar var." diye konuştu.

Malkoç, hava şartlarının düzelmesiyle balık fiyatlarının normale döneceğini kaydetti.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 20, kötek 25, kalkan 100-120, çupra 20, levrek 22, mezgit de 25 liradan satılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BalıkKar YağışıSamsunBalık Fiyatları
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