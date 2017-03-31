'Kapıda vize' sevinci

Yunan adalarına girişte, "kapıda vize" alınabilmesini sağlayan uygulamanın bir yıl daha uzatılması, seyahat acentelerini sevindirdi.

2012 yılından bu yana nisan-ekim aylarında geçerli olan ancak bir süre önce AB Komisyonunca izin verilmediği duyurulan, "kapıda vize" olarak anılan geçici vize uygulaması, 1 Nisan'da başlayıp 30 Eylül'de sona erecek.

Uygulamanın bir yıl uzatılması, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunan adalarına turist götüren seyahat acenteleri tarafından sevinçle karşılandı.

"Umutlarımız, tekrar yeşerdi"

Ayvalık'tan Yunan adalarına turist taşıyan seyahat acentesi sahibi Hasari Kaplan, AB'nin kapıda vize uygulamasını yeniden başlatmasının kendileri için büyük sürpriz olduğunu söyledi. Kaplan, "Umutlarımız, yitirdiğimiz bir anda tekrar yeşerdi." dedi.

Ayvalıklı turizmci Eşref Jale de kapıda vizenin 2012 yılından bu yana sadece yaz aylarında uygulandığını hatırlatarak, bu sayede Anadolu topraklarından Ege adalarına yönelik yolcu taşımacılığı yapanların gelirlerini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

AB'nin vize uygulamasını kaldırması Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaktır

Jale, "Kapıda vize uygulaması sadece Türk tur operatörleri ve seyahat firmalarına ekonomik kazanç sağlamıyor, kriz yaşayan Yunanistan ekonomisi de bundan büyük kazanç elde ediyor." ifadelerini kullandı.

Türklere serbest dolaşım hakkının verilmesi gerektiğini vurgulayan Jale,"AB'nin, kapıda vize uygulamasını kaldırmakla Türkiye'yi bir yerde köşeye sıkıştırmayı amaçladığına inanıyorum. AB'nin tek yapacağı şey, serbest dolaşımı Türklere vermemektir. Oysa, AB kendi içindeki insanlara mercek tutsa, gerek ekonomik gerek kafa yapısı olarak Türklerden son derece geride kalmış olduklarını gözlemleyebilecektir. AB, bu topluluğa serbest dolaşım hakkı veriyor ama Türklere verilmiyor. Bu şekilde Türkleri cezalandırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Turizmcilerden Fatih Jale de Ayvalık'ın, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en yakın deniz yolu kapısı olduğunu belirterek, uygulamanın turizm sektörüne olumlu yansıyacağını ifade etti.