Kapasite kullanımı azaldı

İSTANBUL - Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak, yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşti.



Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 225 milyon dolar azalarak, 18 Mayıs itibariyle 79 milyar 990 milyon dolara yükseldi.

Reel kesim güven endeksi mayıs ayında, bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 113,8 seviyesinde gerçekleşti.

Dış borç

Türkiye, 1-23 Mayıs tarihleri arasında özel sektör borçları hariç toplam 1,1 milyar dolar, yılbaşından bu yana 5,5 milyar dolar dış borç ödedi.

Bankacılık sektörü kredi hacmi

Katılım bankaları hariç bankacılık sektörü kredi hacmi, bir haftada 6 milyar 880 milyon 893 bin lira artarak 631 milyar 864 milyon 604 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları kullanım tutarı bir haftada 229,7 milyon lira azalarak, 226 milyar 473,9 milyon liraya geriledi.