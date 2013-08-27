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Kanada ile ulaştırmada işbirliği kararı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Fast'ı kabulünde, ulaştırma alt yapılarının geliştirilmesi konusunda işbirliğini artırma kararı aldıklarını anlattı.

Kanada ile ulaştırmada işbirliği kararı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Fast'ı kabulünde, ulaştırma alt yapılarının geliştirilmesi konusunda işbirliğini artırma kararı aldıklarını anlattı.

27 Ağustos 2013 Salı 12:59
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Kanada ile ulaştırmada işbirliği kararı

ANKARA 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ticareti geliştirmenin en önemli şartının ülkeler arasında iyi bir ulaşım ve iletişim alt yapısı kurulmasına bağlı olduğunu bildirerek, "Taşıma olmayınca ticaret olmaz. Ulaşımla ilgili varolan alt yapımızı, ilişkilerimizi, yeni işbirliği alanlarıyla, karşılıklı yeni yatırımlarla geliştirmek ihtiyacı olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Bakan Yıldırım, Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Edward Fast, bakalık toplantı salonunda kabul etti. Yıldırım, konuk Bakan ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, mayıs ayında Almanya'da yapılan Uluslararası Ulaşım Forumu'nda ilgili bakanlarla yapılan görüşmelerde, ulaştırma alt yapılarının geliştirilmesi konusunda işbirliğini artırma kararı aldıklarını anlattı.

Kanada Senato Komitesinin de hükümete, Türkiye ile daha fazla altyapı, ulaşım ve ticari tavsiyelerde bulunduklarını ifade eden Yıldırım, "Kanada ile ulaşım altyapısı ve ulaşım araçları ile bilişim konularında çok önemli işbirliği fırsatlarımız mevcuttur. Bombardier, demiryolları ve havacılık alanlarında önemli geçmişi var. Türkiye ile de özellikle bazı alt yapı projelerinde aktif olarak belediyelerle çalışmaya devam ediyorlar" dedi.

Kanada ile Türkiye'nin ticaretinin geliştiğine dikkati çeken Yıldırım, geçen yıl 2 milyar dolar olan ticaretin bu yıl biraz daha arttığını ancak iki ülkenin potansiyelleri dikkate alındığında bu rakamların gerçek potansiyeli yansıtmadığını söyledi.

Ticareti geliştirmenin en önemli şartının ülkeler arasında iyi bir ulaşım ve iletişim alt yapısı kurulmasına bağlı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Taşıma olamayınca ticaret olmaz. Dolayısıyla biz, taşımacılığı, ulaşımı bir ticaret olarak görmüyoruz. Ticaretin, ekonomik ve turizm ilişkilerinin ülkeler arasında gelişmesi için bir araç olarak kabul ediyoruz. Ulaşımla ilgili var olan alt yapımızı, ilişkilerimizi, yeni işbirliği alanlarıyla, karşılıklı yeni yatırımlarla geliştirmek ihtiyacı olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Konuk Bakan Fast ise Türkiye ile Kanada'nın ticari ilişkilerini gelişmek amacıyla burada olduğunu belirterek, dün Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile iki ülkenin ticari ilişkilerini nasıl güçlendireceklerini görüştüklerini söyledi. İkili ticaretin son iki yılda yüzde 50 artış göstererek, 2 milyar dolara ulaştığını anlatan Fast, "Ancak bu rakam iki ülkenin potansiyelinin çok altında. Ulaşım ve iletişim alanında nasıl daha iyi ikili ilişkileri geliştirebiliriz, bunları görüşmek isterim" diye konuştu.

Bakanların birbirlerine karşılıklı hediye vermesinin ardından görüşme, basına kapalı devam etti.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 13:00
Anahtar Kelimeler:
Kanada Ile Ulaştırmada Işbirliği Kararı
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