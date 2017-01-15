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Kamudan enerji ve madenciliğe 6,7 milyar lira kaynak

Kamunun enerji ve maden sektörleri için ayırdığı toplam yatırım tutarı, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 artarak, 6 milyar 799 milyon 67 bin lira oldu.

Kamudan enerji ve madenciliğe 6,7 milyar lira kaynak

Kamunun enerji ve maden sektörleri için ayırdığı toplam yatırım tutarı, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 artarak, 6 milyar 799 milyon 67 bin lira oldu.

15 Ocak 2017 Pazar 10:35
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Kamudan enerji ve madenciliğe 6,7 milyar lira kaynak

ANKARA 

AA muhabirinin, 2017 yılı Yatırım Programından derlediği verilere göre, bu yıl gerçekleşecek kamu yatırımlarının 4 milyar 962 milyon 361 bin lirası enerji sektöründeki 145 projeye, 1 milyar 836 milyon 706 bin lirası ise madencilikteki 53 projeye ayrıldı.

Enerji yatırımlarında en fazla pay sahibi Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) oldu. Kuruma, devam eden ve bu yıl başlanacak projeler için toplam 2 milyar 700 milyon lira yatırım desteği tahsis edildi.

En çok pay TEİAŞ'tan sonra DSİ'nin

TEİAŞ'a sağlanan bu rakam içinde yeni projelere ayrılan pay 155 milyon 178 bin lira olarak belirlendi. Toplamda 91 proje yürütecek TEİAŞ'a ait sistem ve güvenliklik yazılımlarıyla iletim kabloları, trafo merkezleri gibi projeler bu kapsamda yer aldı.

TEİAŞ'ın ardından enerjide kamu yatırımlarından en fazla payı alan ikinci kuruluş ise 14 projeyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) oldu. DSİ'ye toplam 1 milyar 621 milyon 850 bin lira kaynak ayrıldı.

Enerji yatırımlarına ayrılan kaynaktan en fazla pay alan üçüncü kuruluş da Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) oldu. EÜAŞ'ın 10 projesi için toplam 400 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Madencilikte en fazla kaynak TPAO'ya

Madencilik sektöründe en fazla kaynak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ayrıldı. Kuruma, 2017 yılında devam eden ve yeni başlanacak projeleri için 770 milyon lira yatırım desteği sağlanması kararlaştırıldı.

Toplamda 10 proje yürütecek TPAO'ya sağlanan kaynak içinde, yeni projeler için ayrılan pay 738 milyon 132 bin lira oldu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KamuEnerjMadencilikKaynak
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