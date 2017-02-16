Kampanya ile 15 günde bin 520 konut satıldı

İSTANBUL - Emlak Konut GYO, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlattığı "TÜFE'li Satış Kampanyası"nın sektörde yarattığı hareketlilik sonrası, Türkiye'nin geleceği ve ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olarak bu ayın başında da "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasını hayata geçirdi.

20 yıla kadar vade ile konut satışının önünü açan kampanyada 15 gün geride kaldı.

Emlak Konut verilerine göre, tarihi kampanyanın 15 günlük bilançosu bin 520 konut satışı ve 1 milyar 350 milyon liralık ciro oldu. Firmalar, 31 Mart'a kadar devam edecek kampanya kapsamında belirledikleri satış hedeflerine de ilk 2 haftada ulaştı.

İkinci kampanyanın daha başarılı olması bekleniyor

Emlak Konut GYO'nun 15 Temmuz'dan sonra hayata geçirdiği "TÜFE'li Satış Kampanyası"nda, bir ayda yaklaşık 2 bin 500 konut satılmış, yaklaşık 2 milyar lira da ciro elde edilmişti.

"Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasının, "TÜFE'li Satış Kampanyası"ndan daha başarılı olması bekleniyor.

"Satış ofislerine giren kişi sayısı 3 katına çıktı"

Kampanyaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, satış ofislerine giren kişi sayısının 3 katına çıktığını belirterek, "Satışlar da belli oranda arttı. Bu kampanya ile alıcı adaylarına yeni bir imkân sunduk. Kendi şirketimden ve sektörün diğer önde gelen oyuncularından edindiğim bilgiye göre, rakamlar memnun edici. Rakamlardan hepimiz memnunuz." diye konuştu.