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Kaman cevizinde bereketli hasat dönemi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yetiştirilen, ince kabuğu ve lezzeti ile dünyaca ünlü bir marka haline gelen Kaman cevizinin hasadına başlandı.

Kaman cevizinde bereketli hasat dönemi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yetiştirilen, ince kabuğu ve lezzeti ile dünyaca ünlü bir marka haline gelen Kaman cevizinin hasadına başlandı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:41
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Kaman cevizinde bereketli hasat dönemi

KIRŞEHİR

Kırşehir'in Kaman ilçede 15 Eylül'de başlayan hasadın yaklaşık bir ay sürmesi beklenirken, yeni mahsul yaş ceviz ortalama 20 lira, kuru ceviz ise 30 liradan satılıyor.

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül, ceviz hasadının eylül ayı ortalarından itibaren başladığını ifade ederek, bu sene geçmiş yıllara oranla rekoltenin yüksek olduğunu belirtti.

Son 4 yılda yaşanan zirai don nedeniyle üreticinin zarar ettiğini anımsatan Öncül, bu yıl fazla don yaşanmaması sebebiyle üreticinin yüzünün güldüğünü dile getirdi.

Öncül, Kaman'da 15 bin dönüm dikili ceviz bahçesi olduğuna işaret ederek, "İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğümüze kayıtlı 15 bin dönümlük ceviz bahçesinin ortalama 10 bin dönümünden yetiştiricilerimiz ürün almaktadır. Geçmiş yıllarda Kaman'da meydana gelen don olayları ceviz başta olmak üzere meyve bahçelerini olumsuz yönde etkilemişti. Bu sene ise don zararının yüzde 15-20 civarında kalması sayesinde geçmiş yıllara oranla rekolte yüksek düzeyde." diye konuştu.

Son yıllarda Kaman cevizinin az olması nedeniyle piyasada Kaman cevizi adıyla yurt dışından ithal edilen ürünlerin satıldığına dikkati çeken Öncül, "Kaman'da bile Kaman cevizi adı altında Ukrayna ve Gürcistan'dan getirilen yabancı cevizler satıldı. Özellikle yol üzerinde birçok kişi ceviz satıyor. Vatandaşlar bildikleri yerlerden, sertifikası olan üreticilerden alışveriş yapsınlar." dedi.

Tezgahlarda yerini almaya başladı

Ceviz üreticisi İsmail Erdal da hasadın başlamasıyla Kaman cevizinin tezgahlardaki yerini almaya başladığını söyledi.

Önceki yıllara oranla bu yıl cevizde rekoltenin yüksek olduğunu aktaran İsmail Erdal, satışların bu yıl üreticinin yüzünü güldüreceğini belirtti.

Kaman-1 ve Kaman-5 türü cevizlerin içinin tam dolu hale geldiğini ancak diğer ceviz türlerinin henüz olgunlaşmadığını da belirten Erdal, şunları kaydetti:

"Kaman cevizi yenecek duruma geldi. Bizler de ceviz alım satımına başladık. Piyasada Kaman cevizi adı ile satılan farklı türde cevizler var. Tüketicinin buna dikkat etmesi gerekiyor. Kaman cevizi zaten kabuk şeklinden kendini belli ediyor. Yeni mahsul olmasına rağmen piyasaya yön vermek adına fiyatları sabit tuttuk. Kuru cevizin kilosunu 30 lira, yeşil kabuklu yaş cevizin kilosunu ise 20 lira olarak satıyoruz. Özellikle yaz aylarında yurt dışından gelen gurbetçi hemşehrilerimiz cevize büyük ilgi gösteriyor ve Kaman cevizini özlediklerini söylüyorlar. Umarım sezon boyunca piyasa böyle canlı olur."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kaman CeviziKırşehir
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