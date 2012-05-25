Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Manisa'da:

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Manisa'nın birçok projede kilit bir konumda bulunduğunu belirterek, ''Manisa gibi illerin sadece bölgesel teşviklere değil, stratejik yatırımlara da odaklanması lazım'' dedi.

Bakan Yılmaz, Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, askerliğini Manisa Batı Kışla'da yaptığını söyleyen Bakan Yılmaz, Manisa'nın potansiyelinin büyük olduğunu ifade etti.

Kentin hızla kalkındığını ve geliştiğini, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) çok geniş bir alana yayıldığını, muazzam sanayi potansiyeli taşıdığını dile getiren Yılmaz, ''Tarım önemli bir potansiyel. Biz de Manisa'nın çok daha iyi bir yere gelmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Ulaştırma alanında devasa projeler var, Sabuncubeli Tüneli geçişinden Gebze-İstanbul-İzmir bağlantısına, demir yolu projelerine kadar Manisa bir çok projede kilit bir konumda'' diye konuştu.

Manisa'nın çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Yılmaz, şehrin ileri düzeyde olan bölgeleri de geri kalmış, riskli bölgeleri de bulunduğunu belirtti.

Teşvik sistemini yaparken bütün ili esas aldıklarına işaret eden Yılmaz, ''Sadece merkez ilçeye bakmıyoruz. Dolayısıyla Manisa'yı çok ayrıcalıklı bir yere koyduk. Çünkü göstergeler bunu gerektiriyordu. İnşallah bunu Manisa en iyi şekilde değerlendirecektir'' diye konuştu.

Ülke genelinde 26 bölgede kalkınma ajansı kurulduğunu, ajansların küçük üreticileri ve yenilikçi fikirleri desteklemede büyük rol oynadığını söyleyen Yılmaz, yörenin yurt içi ve yurt dışında tanıtımında yatırımcılara büyük görev düştüğünü vurguladı.



-''Manisa'nın potansiyeli yüksek''-



Yılmaz, şunları kaydetti:

''Manisa gibi illerin sadece bölgesel teşviklere değil, stratejik yatırımlara da odaklanması lazım. Çünkü bu potansiyel var. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar da bölge farkı gözetmeksizin en yüksek düzeyde destek verdiğimiz sektörler, en geri kalmış ya da en ileri ilde de olsa aynı teşviki verdiğimiz sektörlerdir.



Teşvik sisteminin önemli bir kısmını da bunlar oluşturuyor. Manisa'da bu potansiyel var. OSB'lerde yapılan yatırımlara ekstra teşvikler veriyoruz. İnşallah Manisa ilimiz bu dönemde bu stratejik yatırımlardan çekecektir, ben buna yürekten inanıyorum.''

Akhisar Belediyespor'un Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Yılmaz, valilik ziyaretinin ardından Belediye Bingölspor ile Kahramanmaraş arasında oynanan Spor Toto 3. Lig play-off final maçını izlemek üzere 19 Mayıs Stadyumu'na geçti.