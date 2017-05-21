Kale'nin yeni nesil akıllı ürünleri güvenlik anlayışını değiştiriyor

Türkiye’nin güvenlik markası Kale Kilit, güvenlik ve teknolojiyi buluşturan yeni nesil akıllı ürünleri ile sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Kişi ve kurumların tüm güvenlik ihtiyaçlarını en kapsamlı ve hızlı şekilde çözmek hedefiyle mobil teknolojilerin merkezde olduğu uygulamalara yoğunlaşan Kale, yeni nesil güvenlik önlemi olarak sunduğu ürünlerini 23-27 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı 2017’de sergileyecek. Hırsızı mekâna girmeden kapıda durduran Kale Alarm Kilidi (KASK) ve anahtarı kapıda unutunca veya kilit kırılmaya çalışıldığında alarm veren Kale DUO gibi güvenlikte çığır açan Kale ürünleri, 7. salon 241 numaralı stantta ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Güvenlikle ilgili her alanda entegre ürünler ve hizmetler sunan Kale Kilit, mobil uygulama odaklı yeni nesil akıllı ürünlerini 23-27 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı’nda beğeniye sunuyor.

Nesnelerin interneti teknolojisini kullanan Alarm Kilidi KASK, hırsızı kapıda durduruyor

Teknoloji ve güvenliğe yatırım yapan Kale, nesnelerin interneti teknolojisi kullanılarak geliştirilen Kale Alarm Kilidi (KASK) ile güvenlikte yeni bir dönem başlatıyor. Sistemde bulunan alarm paneli aracılığıyla hırsızı mekâna girmeden kapıda durduran KASK, eş zamanlı olarak kullanıcıları uyararak kolluk kuvvetlerine de haber verilmesini sağlıyor.

Anahtarı kapıda unutma devri Kale DUO ile sona eriyor

Öne çıkan bir diğer ürün olan Kale DUO ise kapının dış kısmında anahtarın kilidin üzerinde unutulduğunda veya kilidin art niyetli kişiler tarafından kırıldığında 8 saniye içerisinde sesli olarak kullanıcıyı uyararak hem art niyetli kişilerin amacına ulaşmasını hem de anahtarın dış tarafta kapı üzerinde kalmasını engelliyor.

Kale zengin ürün yelpazesi ile tüm ihtiyaçlara uygun çözümler sunuyor

TC kimlik numarası ile geçiş ve temassız geçiş imkânı sağlayan elektronik kilit ürün grubu, kilidin kırılmasıyla gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karşı geliştirilen yüksek teknolojili Yeni Alarmlı Kilit ve mobil anahtar da ziyaretçilerin ilgisini çekecek diğer ürünler arasında yer alıyor. Kale yangın kapıları, Country model çelik kapı, A Plus kasa, lüks ve kartlı elektronik kilitler gibi güvenliğin her alanına hizmet eden çözümler de ziyaretçiler ile 7. salon 241 numaralı stantta buluşacak.

Kale Endüstri Holding

Kale Endüstri Holding 1953 yılında temelleri atılmış, 1979’da İstanbul Güngören’deki üretim tesisleri ile atağa kalkmış, 1988 yılında tüm şirketlerini Holding çatısı altında toplamış, dev yatırımları ile büyümeye devam eden bir kuruluştur. Bugün, Kale Endüstri Holding çatısı altında Kale Kilit, Kale Sigorta Acenteliği, Kale Güvenlik Sistemleri, Kale Topkapı Bina İşletme ve Gayrimenkul Geliştirme, Kale Güzelce Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme adı altında hizmet veren 5 ayrı firma bulunmaktadır. Türkiye'nin lider kilit üreticisi Kale Kilit ise, her yıl İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından ihracatta başarılı faaliyetlerin ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları Ödülleri”nde metal eşya kategorisinde üst üste 10 kez ipi göğüsleyerek birinci oldu. Bu başarısıyla Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde pazar payını % 10’ların üstüne çıkarmıştır. Kale Kilit katma değerli ürünlerle birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da tercih edilen marka haline gelerek, kilit sektöründe dünyanın en büyük global üreticilerinin hâkim olduğu pazarlarda, üreticilere rakip olmayı başarmıştır.