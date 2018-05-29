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Kale Güvenlik Sistemleri’ne Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü

Türkiye’de güvenliğin kalesi olan Kale Güvenlik Sistemleri, A.L.F.A. Awards’ta Güvenlik Sistemleri kategorisinde halk jürisi tarafından verilen oylarla birinci seçildi.

Kale Güvenlik Sistemleri’ne Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü

Türkiye’de güvenliğin kalesi olan Kale Güvenlik Sistemleri, A.L.F.A. Awards’ta Güvenlik Sistemleri kategorisinde halk jürisi tarafından verilen oylarla birinci seçildi.

29 Mayıs 2018 Salı 11:48
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Kale Güvenlik Sistemleri’ne Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü

‘Tam Kapsam Güvenlik’ anlayışıyla; kilitten çelik kapıya, çelik kasadan pencereye ve elektronik güvenlik sistemlerine kadar tüm güvenlik çözümlerini bir arada sunan Kale Endüstri Holding bünyesindeki Kale Güvenlik Sistemleri, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen

A.L.F.A. Awards’ta, Güvenlik Sistemleri kategorisinde birincilik ödülü aldı. Türkiye’de güvenliğin kalesi olan Kale Güvenlik Sistemleri; sadece mükemmel müşteri deneyimi sağlayan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A. Awards’ta, halk jürisi tarafından verilen oylarla kendi kategorisinde birinci seçildi.

Kale Endüstri Holding olarak 65 yıldır mükemmel müşteri deneyimi yaratma ve yaşam alanlarının güvenliğini sağlama misyonuyla çalıştıklarını dile getiren Kale Endüstri Holding Pazarlama Direktörü Billur Burkutoğlu, “Kale Endüstri Holding, 65 yıllık deneyimini aktardığı elektronik güvenlik alanındaki iddiasını aldığı bu ödülle bir kez daha kanıtladı. Ocak ayında “Siz Yoksanız Biz Varız” sloganıyla hayata geçirdiğimiz yeni iletişim kampanyamızla, elektronik güvenlik sektöründe bir ilke imza atarak ikili reklam stratejisi izlemiştik. Ev ve işyerleri kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan kampanyamızın ardından gelen bu ödül sayesinde, tüketicilerimizle kurduğumuz güven ilişkisinin daha da güçlendiğini görmek bizi çok mutlu etti. Mükemmel müşteri deneyimi yaratma yolculuğunda emeği geçen tüm ekipleri kutluyoruz.” dedi.  

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