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Kale Endüstri Holding'e Yeni Pazarlama Direktörü

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen entegre güvenlik şirketi Kale Endüstri Holding’in Pazarlama Direktörlüğü’ne Billur Kaymak Burkutoğlu atandı. Burkutoğlu, daha önce Nestle, Danone, Sütaş ve Hayat Kimya’da ürün yöneticiliğinden pazarlama ve iletişim direktörlüğüne kadar farklı roller üstlendi.

Kale Endüstri Holding'e Yeni Pazarlama Direktörü

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen entegre güvenlik şirketi Kale Endüstri Holding’in Pazarlama Direktörlüğü’ne Billur Kaymak Burkutoğlu atandı. Burkutoğlu, daha önce Nestle, Danone, Sütaş ve Hayat Kimya’da ürün yöneticiliğinden pazarlama ve iletişim direktörlüğüne kadar farklı roller üstlendi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:58
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Kale Endüstri Holding'e Yeni Pazarlama Direktörü

Türkiye’nin güvenlik markası Kale Endüstri Holding'in yeni Pazarlama Direktörü Billur Kaymak Burkutoğlu oldu. Burkutoğlu, Kale Endüstri Holding’e ait tüm şirketlerin pazarlama faaliyetlerini yönetecek.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Burkutoğlu, California Üniversitesi’nde pazarlama alanında sertifika programını tamamladı. Kariyerine Nestle’de Ürün Yöneticisi olarak başlayan Burkutoğlu, Danone’de sırasıyla Ürün Yöneticisi, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü ve Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. Sütaş'ta Pazarlama Direktörü, yurtdışında Pazarlama Danışmanı olarak çalışan Burkutoğlu, son olarak Hayat Kimya’da Global Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktaydı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Pazarlama DirektörüKale Endüstri Holding
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