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Kadın esnaf sayısı arttı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2013'te 185 bin 430 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısı Haziran 2018 sonu itibarıyla 92 bin 525 artarak 277 bin 955 oldu." dedi.

Kadın esnaf sayısı arttı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2013'te 185 bin 430 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısı Haziran 2018 sonu itibarıyla 92 bin 525 artarak 277 bin 955 oldu." dedi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:26
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Kadın esnaf sayısı arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2013'te 185 bin 430 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısının Haziran 2018 sonu itibarıyla 277 bin 955'e yükseldiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kadın esnaf ve sanatkar sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Kadın esnaf ve sanatkar sayısının son 5 yılda yüzde 50 arttığını kaydeden Palandöken, "2013'te 185 bin 430 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısı Haziran 2018 sonu itibarıyla 92 bin 525 artarak 277 bin 955 oldu. Kadınların toplam esnaf ve sanatkar içindeki oranı ise yüzde 16,06 olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

Kadın esnaf ve sanatkar oranının sahil kentlerinde yüksek olduğuna işaret eden Palandöken, "Kadın esnaf ve sanatkar oranının en fazla olduğu iller yüzde 23,31 ile Uşak, yüzde 22,90 ile Çanakkale, yüzde 21,74 ile Balıkesir, yüzde 21,19 ile İzmir ve yüzde 20,43 ile Muğla oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, kadın esnaf sayısı en düşük illerin ise yüzde 4,95 ile Siirt, yüzde 5,22 ile Ağrı, yüzde 5,55 ile Bitlis, yüzde 5,75 ile Şırnak ve yüzde 6,45 ile Van olduğunu bildirdi.

Kadın esnaf ve sanatkarların en çok tercih ettiği mesleklerin başında bakkallığın geldiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"En fazla kadın işletmesi olan meslek kollarının başında büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret geliyor. Toplam 34 bin 704 kadın büfe, bakkal ve market işletmeciliği yapıyor. İkinci sırada ise 23 bin 922 işletme sayısı ile lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri var. En fazla kadın işletmesi olan diğer meslek kolları ise 22 bin 743 ile kadın kuaförlüğü, 11 bin 227 ile pazarcılık, 10 bin 258 ile konfeksiyonculuk ticareti olarak yer alıyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuTESKKadın Esnaf
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