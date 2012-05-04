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KADEX 2012'de Türk rüzgarı...

Astana'da düzenlenen KADEX 2012 Savunma Sanayii Fuarında en büyük ilgiyi Türk firmaları gördü

KADEX 2012'de Türk rüzgarı...

Astana'da düzenlenen KADEX 2012 Savunma Sanayii Fuarında en büyük ilgiyi Türk firmaları gördü

04 Mayıs 2012 Cuma 19:35
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KADEX 2012'de Türk rüzgarı...

ASTANA - Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayan KADEX 2012 Savunma Sanayii Fuarında Türk firmaları büyük ilgi gördü.

Türkiye'den Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın öncülüğünde, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), ASELSAN, OTOKAR, Sarsılmaz gibi 7 firmanın ürünleri ile katıldığı fuarda, Türk mühendislerinin yaptığı uzun namlulu silahlar ile tabancalar ilgi gördü.

Fuarın açılışı sonrasında AA muhabirinin sorularını cevaplandıran firma yetkilileri, Türkiye'nin ürünlerinin artık dünyanın dört bir yanında arandığını ifade etti.

MKEK Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirdöğen, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülkenin MKEK tarafından üretilen uzun namlulu ya da taşınabilir silahlara ilgi gösterdiğini belirterek, ''Bugün, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 74 ülkede MKEK tarafından üretilen silahlar talep görmekte, satılmaktadır. Bu sadece bizim değil, Türkiye'nin başarısıdır. Mühendislerimizin, çalışanlarımızın katkıları ile silah sanayinde kalitemizi artık tüm dünya biliyor'' diye konuştu.

MKEK'nin Orta Asya ülkelerine açılmak istediğini ve başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Orta Asya'da ürünlerini satmak istediğini anlatan Demirdöğen, Astana'da açılan fuarı bu nedenle bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

Demirdöğen, Avrupa ve ABD'de en çok talep gören ürünlerinin uzun namlulu uziler ile 7.65'lik sinaper tüfeklerin olduğunu kaydetti.

ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman da yaptığı açıklamada, Kazakistan Milli Savunma Sanayii Şirketi ''Kazakistan Energhing'' ile Astana'da ortak bir şirket kurduklarını, iki şirketin ortaklığı ile fiberoptik okuyucular üretecek bir fabrikanın önümüzdeki eylül ya da ekim ayında Kazakistan'da hizmete açılacağını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir ülke haline geldiğini anlatan Ergeneman, ''Tüm dünyada artık, Türk savunma sanayii ürünleri aranır hale gelmiştir. Bu konuda yaptığımız bilimsel çalışmaların da önemli katkısı bulunmaktadır'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 11:37
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KADEX 2012de Türk Rüzgarı...
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