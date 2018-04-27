Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108036
ALTIN
171.949
DOLAR
4.0468
STERLİN
5.5776
EURO
4.8877
Japonları şaşırtan büyüme
Japonları şaşırtan büyüme
Seçim takvimi belirlendi
Seçim takvimi belirlendi
İran'da 'mumya muamması'
İran'da 'mumya muamması'
Son bölümlere dikkat
Son bölümlere dikkat
11 film vizyona girecek
11 film vizyona girecek

Japonları şaşırtan büyüme

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Önder, "Daikin, Türkiye'de 2011 yılından itibaren 315 milyon dolarlık yatırım yaptı. Son 6 yılda 6 kat büyüdük. Bu sonuçlar Japonya'daki merkezin dikkatini çekti ve yatırımlara devam kararı verildi" dedi.

Japonları şaşırtan büyüme

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Önder, "Daikin, Türkiye'de 2011 yılından itibaren 315 milyon dolarlık yatırım yaptı. Son 6 yılda 6 kat büyüdük. Bu sonuçlar Japonya'daki merkezin dikkatini çekti ve yatırımlara devam kararı verildi" dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 14:04
14 Okunma
Japonları şaşırtan büyüme

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder, şirketin Türkiye ekonomisinin geleceğine güvendiğini belirterek, "Daikin, Türkiye'de 2011 yılından itibaren 315 milyon dolarlık yatırım yaptı. Son 6 yılda 6 kat büyüdük. Bu sonuçlar Japonya'daki merkezin dikkatini çekti ve yatırımlara devam kararı verildi." dedi.

Önder, yaptığı açıklamada, Daikin'in, 2011 yılında kendisinin kurduğu Airfel'i 260 milyon dolara satın alarak Türkiye'deki yatırımlarını artırmaya başladığını söyledi.

Şirketin, satın almadan sonra Türkiye'deki yönetime hiç dokunmayarak faaliyetlerini izlediğine işaret eden Önder, "Daikin'in Japonya'daki yönetimi 6 aylık izlemeden sonra işi bize bıraktı. Bu güven biraz geç kazanılıyor fakat kazanıldıktan sonra da kültür farkı sorunu kalmıyor. Biz bu güvenle Avrupa'ya yöneticiler gönderdik. İlk yıl yüzde 50 büyüdük." diye konuştu.

Daikin Türkiye'nin 2011'de 202 milyon lira olan yıllık cirosunu geçen yıl 1,3 milyar liraya çıkardığını aktaran Önder, bu başarının Osaka'daki şirket yönetiminin de dikkatini çektiğini dile getirdi.

Önder, şirketin Türkiye ekonomisinin geleceğine güvendiğini vurgulayarak, "Daikin, Türkiye'de 2011'den itibaren 315 milyon dolarlık yatırım yaptı. Son 6 yılda 6 kat büyüdük. Bu sonuçlar Japonya'daki merkezin dikkatini çekti. Yatırımlara devam kararı verildi. Türkiye'de merkezi sistem klima üretimi için gelecek yıl 100 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Kızların klima tamirinde çalışması

Türkiye'de kadın istihdamını destekleyerek ekonomiye daha fazla katkı yapmak amacıyla yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerine de değinen Önder, şunları kaydetti:

"Bu konuda iki proje gerçekleştirdik. Birisi üniversite mezunu kadınlarımıza kendi iş yerlerini açmaları sağlayan Sakura Kadın Girişimciler Projesi. İkincisi de sektörümüzde erkek işi olarak bilinen teknisyenlik alanına kadınları dahil ettiğimiz Sakura Kadın Teknisyenler Projesi. Bu arada sakura Türkçe 'kiraz çiçeği' demek. Tüm dünyada iklimlendirme sektöründe erkekler egemen. Kızların klima tamiri ve montajında çalışması ve başarılı olması Japonlarda farklı bir ufuk açtı. Bu projelerin Ortadoğu'daki ülkelerde uygulanması konusunda çalışma yapıyorlar. Ayrıca kadın girişimcilerimiz sektör içinde de destekleniyor. Müteahhitler kadın girişimci görünce ona destek için ürün alımı yapıyor. Erkek egemen bu sektörde kadınların da başarılı olabileceğini kanıtlamış olduk. Aslında bu, Türkiye'deki diğer şirketlere örnek bir proje."

AA

Anahtar Kelimeler:
DaikinHasan Önder
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eurasia Airshow'da Superjet 100 satışı
Eurasia Airshow'da Superjet 100 satışı
Türk Hava Yolları'ndan seçime özel düzenleme
Türk Hava Yolları'ndan seçime özel düzenleme
Her güne 42 patent başvurusu
Her güne 42 patent başvurusu
300 koyun projesi Şırnak'ta başlıyor
300 koyun projesi Şırnak'ta başlıyor
Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesi 2 liradan satılacak
Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesi 2 liradan satılacak
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilme ihalesi yapıldı
Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilme ihalesi yapıldı
'Piyasayla ilgili kötü bir yıl, kriz beklemiyoruz'
'Piyasayla ilgili kötü bir yıl, kriz beklemiyoruz'
Enflasyon Raporu 30 Nisan'da İstanbul'da açıklanacak
Enflasyon Raporu 30 Nisan'da İstanbul'da açıklanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ