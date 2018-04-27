Japonları şaşırtan büyüme

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder, şirketin Türkiye ekonomisinin geleceğine güvendiğini belirterek, "Daikin, Türkiye'de 2011 yılından itibaren 315 milyon dolarlık yatırım yaptı. Son 6 yılda 6 kat büyüdük. Bu sonuçlar Japonya'daki merkezin dikkatini çekti ve yatırımlara devam kararı verildi." dedi.

Önder, yaptığı açıklamada, Daikin'in, 2011 yılında kendisinin kurduğu Airfel'i 260 milyon dolara satın alarak Türkiye'deki yatırımlarını artırmaya başladığını söyledi.

Şirketin, satın almadan sonra Türkiye'deki yönetime hiç dokunmayarak faaliyetlerini izlediğine işaret eden Önder, "Daikin'in Japonya'daki yönetimi 6 aylık izlemeden sonra işi bize bıraktı. Bu güven biraz geç kazanılıyor fakat kazanıldıktan sonra da kültür farkı sorunu kalmıyor. Biz bu güvenle Avrupa'ya yöneticiler gönderdik. İlk yıl yüzde 50 büyüdük." diye konuştu.

Daikin Türkiye'nin 2011'de 202 milyon lira olan yıllık cirosunu geçen yıl 1,3 milyar liraya çıkardığını aktaran Önder, bu başarının Osaka'daki şirket yönetiminin de dikkatini çektiğini dile getirdi.

Önder, şirketin Türkiye ekonomisinin geleceğine güvendiğini vurgulayarak, "Daikin, Türkiye'de 2011'den itibaren 315 milyon dolarlık yatırım yaptı. Son 6 yılda 6 kat büyüdük. Bu sonuçlar Japonya'daki merkezin dikkatini çekti. Yatırımlara devam kararı verildi. Türkiye'de merkezi sistem klima üretimi için gelecek yıl 100 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kızların klima tamirinde çalışması

Türkiye'de kadın istihdamını destekleyerek ekonomiye daha fazla katkı yapmak amacıyla yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerine de değinen Önder, şunları kaydetti:

"Bu konuda iki proje gerçekleştirdik. Birisi üniversite mezunu kadınlarımıza kendi iş yerlerini açmaları sağlayan Sakura Kadın Girişimciler Projesi. İkincisi de sektörümüzde erkek işi olarak bilinen teknisyenlik alanına kadınları dahil ettiğimiz Sakura Kadın Teknisyenler Projesi. Bu arada sakura Türkçe 'kiraz çiçeği' demek. Tüm dünyada iklimlendirme sektöründe erkekler egemen. Kızların klima tamiri ve montajında çalışması ve başarılı olması Japonlarda farklı bir ufuk açtı. Bu projelerin Ortadoğu'daki ülkelerde uygulanması konusunda çalışma yapıyorlar. Ayrıca kadın girişimcilerimiz sektör içinde de destekleniyor. Müteahhitler kadın girişimci görünce ona destek için ürün alımı yapıyor. Erkek egemen bu sektörde kadınların da başarılı olabileceğini kanıtlamış olduk. Aslında bu, Türkiye'deki diğer şirketlere örnek bir proje."