Japonlar DASK için geliyor

Türkiye'nin, afetlerle oluşan hasar ve kayıpları gidermek amacıyla kurduğu Afet Yönetim Sistemi, hızı ve etkinliğiyle dünyaya örnek oldu. Depremlerle anılan Japonya'nın Doğal Afetlerle Mücadele Kurumu, modeli incelemek üzere Türkiye'ye gelecek.

Deprem gibi afetlerin oluşturduğu hasarlara karşı mağdurlara hızlı ödeme yapılması büyük önem taşıyor. Hasar ödeme sistemlerinde 2 farklı yaklaşım ve uygulama öne çıkıyor. Son dönemde büyük afetlerden birine maruz kalan Yeni Zelanda depremden 1-1,5 yıl sonra ödeme yaparken, Japonya hasarları hemen ödeyen bir yöntem izledi.

Dünyanın önde gelen yazılım firmalarından SAP, bu iki örneği analiz ederek Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) için yeni bir model geliştirdi. Proje çerçevesinde Türkiye’nin uzaydan fotoğrafları çekilerek bir veri tabanı oluşturuldu. Türkiye’deki 60'a yakın sigorta şirketi yılda 2-3 milyona yakın hasar dosyası işlerken, bu proje sayesinde tek bir kurum, tüm bu şirketlerden fazla dosyayı muhtemel bir afette hızlı ve doğru şekilde işleyebilecek altyapıya kavuştu.

Projeyle, DASK'ın sistemi, büyük miktarlı hasar dosyalarının etkin bir şekilde işlenebilmesi ve sigortalılara tazminatların en hızlı ve doğru şekilde ödenmesi için yenilendi. Sisteme altlık olarak, birçok kurumda büyük boyutlu operasyonlarda kullanılan SAP yazılımı seçildi. Sistemin oluşturulmasında Türkiye’de deprem alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunuldu. Yakın zamanda Japonya ve Yeni Zelanda'daki depremlerin tecrübelerinden de yararlanıldı.

Yeni sistemle, ihbardan tazminatın ödenmesine ve hukuk sürecine kadar tüm akışlar yazılım üzerinden yönetilerek izlenebiliyor. Hasar tespit ve ekspertiz sürecinde mobil cihazlar kullanılabiliyor. Bu sayede sahadan merkeze çevrimiçi hızlı veri akışı sağlanıyor. Muallak hasar ve tazminat hesaplamada adil ve hızlı operasyon için DASK’a özel bir maliyetleme modeli oluşturuldu. Sigortalıların ödemelerini hızlı ve verimli şekilde alabilmeleri için banka sistemiyle çevrimiçi entegrasyon sağlandı.

Japonya’nın Doğal Afetlerle Mücadele Kurumu, Afet Yönetim Sistemi Projesi ile yakından ilgilenen kurumlardan biri oldu. Japon ekiplere uzaktan çok sayıda sunum ve demo yapıldı. Bu çalışmalar sonrası kurum, DASK’ı ziyaret etmeye karar verdi.