Japon devlerinden Türkiye'ye büyük ilgi

TOKYO

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatmak üzere Tokyo'da düzenlediği seminere Japon yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı, seminerin çok verimli geçtiğini belirterek, "Japon yatırımcıların bazılarının ilave yatırımları ve yeni şirketlerin Türkiye'ye girişiyle ilgili haberleri cebimizde taşıyoruz" dedi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin mayıs ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretiyle ivme kazanan ticari ilişkiler kapsamında Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Japonya'ya çıkarma yaparak Türkiye'deki yatırım ortamını tanıttı. Japonya'nın en büyük bankası BTMU ve Japon Ortadoğu İşbirliği Merkezi ortaklığıyla Tokyo Ticaret Odası'nın merkezi Tosho Kaikan binasında gerçekleştirilen seminere, 400'ün üzerinde Japon yatırımcı katıldı.

Japon yatırımcılardan Türkiye'ye yoğun ilgi

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Aycı, seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Japonya'nın ekonomik ve ticari ilişkilerinin yanısıra dostluk bağının da güçlü olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ilişkileri daha ilerletmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik performansı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aycı, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip olduklarına dikkati çekti. Türkiye'ye yatırım yapmak için birçok nedenin olduğuna işaret eden Aycı, "Bunlardan bir diğeri de nüfus yapısıdır. Türkiye'de genç ve dinamik bir işgücü var. Dünya standartlarında kalifiye mühendis ve yöneticilere sahibiz" ifadesini kullandı.

Aycı, daha fazla yatırımcı çekmek amacıyla son 10 yılda reform niteliğinde değişiklikler yapıldığını, bürokratik engellerin kaldırıldığını anlattı.

Japonlar'dan övgü

Konuşmasının ardından seminere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aycı, Japon yatırımcıların ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"400'ün üzerinde Japon yatırımcıya hitap edilen bu seminerde ayni zamanda bizzat Türkiye'de yatırım yapan firmalar da tecrübelerini ve memnuniyetlerini aktardı. Bir kısmı ülkemizde yaşayan bu Japon yatırımcıların ülkemizin güçlü ekonomisinden ve güvenli yatırım ortamından bahsetmekle kalmayıp, Türkiye'nin ne kadar güvenli, demokratik, temiz, inançlara saygılı bir ülke olduğunu diğer Japonlara anlattıklarını görünce bizim bazı vatandaşlarımızın çevre gibi hassasiyetleri üzerinden ülkemizde oluşturulmaya çalışılan suni ortamı düşünüp üzülmemek elde değil. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarının Japonya'dan ve özellikle de yatırımcılar tarafından nasıl göründüğünün en açık göstergesi bu seminere olan ilgidir."

Yeni yatırımlar yolda

Japonya'daki temaslarının çok verimli geçtiğini ifade eden Aycı, "Şu anda görüştüğümüz önemli projeler var ama bunlar tam olarak olgunlaşmadan isim vermem mümkün değil. Japon yatırımcıların bazılarının ilave yatırımlarıyla ilgili ve yeni şirketlerin Türkiye'ye girişiyle ilgili haberleri cebimizde taşıyoruz. İnşallah bunların zamanı geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız. Hamdolsun buradan boş dönmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Taksim'deki Gezi Parkı odaklı gelişmelere de değinen Aycı, eylemcilerin çevreyi tahrip ettiğini, bu nedenle polisin olaylara müdahale ettiğini ve bunların da batılı ülkelerdekinden farklı olmadığına dikkati çekti. Söz konusu olaylar yaşanırken bazı odakların taraflı ve asılsız haberler yaptığını ifade eden Aycı, şöyle konuştu:

"Ekonominin, sermaye girişlerinin ve turizmin etkileneceği iddia edildi ama aksine Türkiye'ye gelen turist sayısı da turizm gelirleri de arttı. Türkiye, yatırımcılar için güvenli. Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi ortada. Bugün dünya ekonomisindeki sorun ve sıkıntılara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Yatırımcılar uzun vadeli baktıkları için bu yaşananlara en güzel cevabı, yeni yatırım planları ve Türkiye'ye artarak devam eden ilgileriyle vermiş oluyor."

Tanıtım atağı sürecek

Japonya'daki programının ardından başkan yardımcılığını yürüttüğü Dünya Yatırım Ajansları Birliğinin yarın İstanbul'da düzenleneceği yönetim kurulu toplantısına da ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Aycı, söz konusu toplantının ardından Hollanda, Almanya, Belçika, Malezya, Singapur ve Amerika'da temaslarda bulunacaklarını bildirdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ziyareti sırasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde konuk Başbakan ve iki ülke işadamlarının katılımıyla yapılan toplantılarda Japon firmaların Türkiye'deki yatırımlarının artırılması için bir dizi adım atılmıştı. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı da bu kapsamda Japon yatırımcılara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.