Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89790
ALTIN
193.660
DOLAR
4.8505
STERLİN
6.3551
EURO
5.6385
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Deniz polisinden "trol" operasyonu
Deniz polisinden "trol" operasyonu

Japon bankaları İran'la finansal ilişkilerini sonlandırıyor

Japonya'nın en büyük bankalarından Mitsubishi UFJ ve Mizuho, 12 Ağustos'tan başlayarak İran'la bağlantılı finansal tüm kurumlarla bankacılık işlemlerini durduracak.

Japon bankaları İran'la finansal ilişkilerini sonlandırıyor

Japonya'nın en büyük bankalarından Mitsubishi UFJ ve Mizuho, 12 Ağustos'tan başlayarak İran'la bağlantılı finansal tüm kurumlarla bankacılık işlemlerini durduracak.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:12
0 Okunma
Japon bankaları İran'la finansal ilişkilerini sonlandırıyor

Japon bankaları 4 Kasım'a kadar İran'la bağlantılı tüm finansal kuruluşlarla bankacılık işlemlerini sona erdireceklerini açıkladı.

Kyodo haber ajansına göre, Japonya'nın en büyük bankalarından Mitsubishi UFJ ve Mizuho, 12 Ağustos'tan başlayarak İran'la bağlantılı finansal tüm kurumlarla bankacılık işlemlerini durduracağını duyurdu.

Söz konusu bankalar, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının devreye gireceği 4 Kasım'a kadar Tahran'la tüm finansal ilişkilerini keseceklerini belirtti.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yaptırımları devreye sokacağını açıklamış ve müttefiklerinden İran’la finansal ilişkilerini kasım ayı itibariyle sonlandırmalarını istemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
JaponJapon Bankalarıİran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticarette yeni bakanlıkla yeni dönem
Ticarette yeni bakanlıkla yeni dönem
Savunmada Ar-Ge'ye ayrılan ödenek yüzde 113 arttı
Savunmada Ar-Ge'ye ayrılan ödenek yüzde 113 arttı
30 ATAK helikopteri için Pakistan ile imzalar atıldı
30 ATAK helikopteri için Pakistan ile imzalar atıldı
Üretici 'hasarlı' kayısıda bilinçlendi fiyat yükseldi
Üretici 'hasarlı' kayısıda bilinçlendi fiyat yükseldi
Patates fiyatına 'yazlık hasat' freni
Patates fiyatına 'yazlık hasat' freni
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Rusya-Türkiye ticaret hacminde büyük artış
Rusya-Türkiye ticaret hacminde büyük artış
Fındık işçisinin yevmiyesi belirlendi
Fındık işçisinin yevmiyesi belirlendi
Altının gram fiyatı bir ayın en yükseğini gördü
Altının gram fiyatı bir ayın en yükseğini gördü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ