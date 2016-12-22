İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Burçin Yandımata

, yaptığı açıklamada, İzmir'in yılda yaklaşık 3 milyar metreküp doğalgaz tüketimiyle Türkiye'de en çok

doğalgaz

tüketen ilk 3 şehir arasında bulunduğunu söyledi.

Sürekli yeni binalar yapılan kentin yüzde 60-70'ini doğalgazla buluşturduklarını ifade eden Yandımata, Karşıyaka, Konak, Bornova, Bayraklı, Buca, Torbalı, Menemen, Karabağlar, Gaziemir, Çiğli, Narlıdere, Balçova, Aliağa, Kemalpaşa, Tire ve Ödemiş ilçelerine ulaştıklarını Seferihisar, Urla ve Foça'ya da doğalgaz götürmek için çalıştıklarını anlattı.

"Doğalgaz hava kalitesinin artmasına sebep olur"

Yandımata, kentte imkanı olmasına rağmen doğalgaz kullanmayanlar olduğuna dikkati çekerek "Türkiye'de doğalgazı en çok tüketen illerden birisi olmasına rağmen İzmir'de doğalgaza geçiş hızı hala yavaş. Yaklaşık 1 milyon 100 bin haneye (konut eşdeğeri bağımsız bölüme) doğalgaz ulaştırdık. Bizim şu an 753 bin 956 abonemiz var. Konut anlamında bu kadar kişi gaz kullanıyor. 346 bin hane kapısında doğalgaz olduğu halde kullanmıyor" diye konuştu.

Vatandaşları doğalgaz abonesi olmaya davet eden Yandımata, doğalgazın hem tasarruf hem de hava kirliliği yönünden en iyi seçenek olduğunu vurguladı.

"4'te 1 tasarruf sağlanır"

Yandımata, doğalgazla ilgili bir sorun olduğunda acil müdahale ekiplerinin 15 dakika içerisinde müdahale ettiğini aktararak şöyle devam etti:

"Kömür ve mazot kullanılması engellenirse insanlar doğalgaz kullanacaktır. Doğalgaz kullanılması kesinlikle hava kalitesinin artmasına sebep olur. Kamu kurum kuruluşları hala mazot ve kömür yakıyor. İzmir'deki kamu kurum ve kuruluşlarının hepsi doğalgaza geçerse verilen para mazot ve kömüre verdikleri paranın yaklaşık 4'te biri. İnanılmaz bir tasarruf olur."

AA