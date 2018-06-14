Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93326
ALTIN
193.991
DOLAR
4.6128
STERLİN
6.2072
EURO
5.4516
Seçimlere 10 gün kaldı
Seçimlere 10 gün kaldı
İzmir, İstanbul'u solladı
İzmir, İstanbul'u solladı
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Akhisarspor 4 oyuncu ile sözleşme yeniledi
Akhisarspor 4 oyuncu ile sözleşme...
Fenerbahçe potada 9. kez şampiyon
Fenerbahçe potada 9. kez şampiyon
Flaş Haber
Ferdi Bozduman Yine Konuştu
Kapat

İzmir, İstanbul'u solladı

Ege'nin incisi İzmir'de konut metrekare fiyat artışı, mart sonu itibarıyla son 5 yılda yüzde 108,6 artarak İstanbul'u geçti.

İzmir, İstanbul'u solladı

Ege'nin incisi İzmir'de konut metrekare fiyat artışı, mart sonu itibarıyla son 5 yılda yüzde 108,6 artarak İstanbul'u geçti.

14 Haziran 2018 Perşembe 11:22
14 Okunma
İzmir, İstanbul'u solladı

Ege'nin incisi İzmir'de konut metrekare artışı, mart sonu itibarıyla son 5 yılda yüzde 108,6 yükseliş kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın mart sonunda 2 bin 151 lira oldu. Mart sonu itibarıyla konut metrekare fiyatı, son 5 yılda yüzde 80,2, bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 artışa işaret etti.

Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da son yıllarda konut metrekare fiyatları, aylık bazda yüzde 1'in altında artış ya da azalış gösterdi. Mart sonunda İstanbul'da konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 3 bin 899 liraya çıktı. Mart 2017'de İstanbul'da konut metrekare fiyatı 3 bin 687 lira seviyesinde bulunuyordu.

İstanbul'da konut metrekare fiyatı son 5 yılda yüzde 107 arttı. Son 5 yılda kentte konut metrekare ortalama fiyatları, aylık bazda 6 kez düşüş gösterdi. Martta bir önceki aya göre konut metrekare fiyatı yüzde 0,3 azaldı. Şubatta metrekare fiyatı 3 bin 911 lira düzeyinde bulunuyordu.

Ege'nin incisi yatırımcısına kazandırıyor

Türkiye'nin en büyük 3'üncü kenti olan İzmir'de, özellikle markalı konut projelerinin yapılması konut fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. 2018'in mart sonu itibarıyla İzmir'de konut metrekare ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 1,4 ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artış gösterdi.

Ege'nin incisi İzmir'de, son 5 yıllık süreçte konut metrekare fiyatı artışı yüzde 108,6 ile Türkiye'nin mega kenti İstanbul'u geride bıraktı. 5 yıl önce bin 317 lira olan konut metrekare fiyatı, bu yılın mart sonunda 2 bin 748 liraya ulaştı.

İstanbul'da arsa fiyatlarındaki artış ve markalı konutlarda belli bir doyuma ulaşılması gibi faktörler, müteahhitleri Anadolu ve İstanbul'a yakınlığı sebebiyle İzmir'e kaydırdı. Yaklaşık yüzde 90'lık kısmı tamamlanan ve İstanbul-İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi de bölgenin değerlenmesinde önemli bir faktör olarak görülüyor. 

Başkentte konut metrekare fiyat artışı yıllık yüzde 6,9 oldu

Başkent Ankara'da mart sonunda konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine yüzde 6,9 artarak bin 742 liraya yükseldi. Mart 2017'de bin 630 lira seviyesinde bulunan metrekare fiyatı, son 5 yılda ise yüzde 57,9 artış kaydetti.

Ankara'da son 5 yılda konut metrekare fiyatı, yıllık bazda ortalama yüzde 12 civarında artarken, 2 yıldır metrekare fiyat artışı tek haneli olarak devam ediyor.

"İzmir'de artış sürecek" 

Gayrimenkul sektörü yetkilileri, İstanbul'da 2010-2015 döneminde konut fiyatlarının aylık bazda yüzde 2'nin üzerinde değer kazandığını ancak konut fiyatlarındaki aşırı değerlenme nedeniyle fiyat artışının son 2 yılda sınırlı kaldığını söyledi.

İstanbul'da yeni arsa üretimindeki yavaşlama, markalı konut projelerindeki arz fazlalığı ve konut fiyatlarındaki "köpük" gibi nedenlerle Anadolu'da yeni projeler hayata geçirme iştahının arttığını ifade eden yetkililer, İzmir başta olmak üzere Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep ve Konya'da yoğun bir şekilde markalı projelerin yapılacağını bildirdi.

Yetkililer, İstanbul'a yakınlığı, bölgede arsa stokunun yeterli olması, kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulması ve markalı konut ihtiyacının bulunması gibi nedenlerden dolayı İzmir'in ön plana çıktığını kaydetti. İzmir'in, yabancı yatırımcılar açısından da cazip bir şehir konumunda bulunduğunu ifade eden yetkililer, yoğun talep gören kentte konut metrekare fiyatlarında artışın süreceğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EgeİzmirKonut Metrekare Artışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tebriz-Van tren biletlerinin ücreti belli oldu
Tebriz-Van tren biletlerinin ücreti belli oldu
Borç yapılandırmasında 'bayramlık' fırsat
Borç yapılandırmasında 'bayramlık' fırsat
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Şimşek: "Faiz artışı sürpriz değil"
Şimşek: "Faiz artışı sürpriz değil"
500 bin gencimizi sosyal çalışmayla tanıştıracağız
500 bin gencimizi sosyal çalışmayla tanıştıracağız
Fitch'ten Türkiye açıklaması
Fitch'ten Türkiye açıklaması
Kuzey Ege bayramı dolu geçirecek
Kuzey Ege bayramı dolu geçirecek
Perakende sektörüne 'özel günler' hareketlilik getirdi
Perakende sektörüne 'özel günler' hareketlilik getirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ