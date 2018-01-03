İzmir'e 45 milyar liralık yatırım

İZMİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı siyasi partilerin belli bölgelerde siyaset yapabildiğini, AK Parti'nin söylemlerinin ise tüm Türkiye'yi kapsadığını, Türkiye geneli siyaset yaptıklarını anlattı.

AK Parti'nin "Türkiye'nin mozaiği, çimentosu" olduğunu dile getiren Dağ, ülkenin dört bir tarafında hizmetler yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Anamuhalefet partisi tarafından "AK Parti'nin İzmir'e yatırım yapmadığı, cezalandırdığı" algısı oluşturulduğuna dikkati çeken Dağ, İzmir'de 20 yıldır CHP, DSP'nin iktidar olduğunu, bu sürede onların yaptıklarından çok daha fazla iş yaptıklarını söyledi.

Dağ, Konak Tüneli'nden çevre yoluna, havaalanından barajlara kadar pek çok yatırımın tamamlandığını, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun bitmek üzere olduğunu, statların devam ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bir çırpıda en az 20 kalem sayarız. Bunlar görevimiz, görevimizi yaptık. AK Parti'nin İzmir'e yaptığı yatırımın toplam değeri 45 milyar 650 milyon lira.

İzmir CHP'ye mahkum değil. CHP idarecileri bir şımarıklık içinde. İzmirli hemşehrilerimiz yeri geldiğinde cezalandırmanın ne olduğunu gösterirler. 22 belediyen, bir büyükşehir belediyen var, yine açılış yapan AK Partili belediyeler."