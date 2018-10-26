Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93032
ALTIN
224.071
DOLAR
5.6257
STERLİN
7.1930
EURO
6.3934
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi...
Altının gramı 227 lira seviyelerinde
Altının gramı 227 lira seviyelerinde
Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin etti
Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin...
ABD, Deyrizor'da yine cami vurdu: 7 ölü
ABD, Deyrizor'da yine cami vurdu:...
Hakkari'de terör operasyonu
Hakkari'de terör operasyonu

İzmir'de enflasyonla mücadele için 47 ürüne indirim

İzmir'de 25 perakende şirketi, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında toplam 47 kalem üründe yüzde 10 ve üzeri indirim uygulama taahhüdü verdi.

İzmir'de enflasyonla mücadele için 47 ürüne indirim

İzmir'de 25 perakende şirketi, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında toplam 47 kalem üründe yüzde 10 ve üzeri indirim uygulama taahhüdü verdi.

26 Ekim 2018 Cuma 11:41
0 Okunma
İzmir'de enflasyonla mücadele için 47 ürüne indirim

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Ege Perakendeciler Derneği (EGE PERDER) arasında Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına destek amaçlı iş birliği protokolü imzalandı.

Oda binasında düzenlenen imza töreninde konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, program kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında adeta ekonomik bir seferberlik havasının oluştuğunu söyledi.

Vatandaşların yerli malı kullanımından dövizle ilgili kararlara kadar her kampanyayı sahiplendiğini, sıranın iş dünyasına geldiğini dile getiren Özgener, "İlk çağrının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde yer alan 81 il ve 160 ilçedeki 365 oda ve borsada muazzam bir yankısı oldu. Biz de ilk refleks gösteren odalardan biri olduk, anında kolları sıvadık. Kampanyayı 'dostlar alışverişte görsün' mantığıyla değil, 'dost düşman alışveriş görsün' diyerek bir adım öteye taşıdık. Etkin sonuçlar almayı hedefledik. Bugün de bir arada size seslendiğimiz EGE PERDER ile el ele vererek bir indirim kampanyası için düğmeye bastık." diye konuştu.

Bugüne kadar Oda'ya 58 firmanın indirim kampanyası için başvurduğunu aktaran Özgener, "TOBB ile de her hafta indirim kampanyasına katılan üyelerimizin bilgilerini paylaşıyoruz. EGE PERDER, enflasyonla mücadele kampanyasına dernek üyesi 25 firma ile destek veriyor. EGE PERDER'in yüzde 10 sabit indirim yapılacak sözünü verdiği ürün sayısı 31, yüzde 10 ve üzeri indirim yapacağı sözünü verdiği ürün grubu sayısı ise 16." dedi.

EGE PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarıkaya, son zamanlarda özellikle gıda perakendesinde fiyat artışlarının gündeme geldiğine dikkat çekti.

Dernek olarak aile bütçesine daha fazla destek olmak için böylesine bir rekabet ortamında kar marjımızı her zaman en düşük seviyede tuttuklarını belirten Sarıkaya, "Bu nedenle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na EGE PERDER olarak tüm üyelerimizle destekliyoruz. Alışverişte yüzde 10 indirim uygulayacağız. Yapabilirsek de fazlasını yapacağız." dedi.

Sarıkaya, sabit yüzde 10 indirimin 31 üründe geçerliği olduğunu, buna her geçen gün yenilerinin eklendiğini ifade ederek, "Bunlar arasında bakliyat, un, manav, şarküteri, salça, konserve gibi evin temel ihtiyacı olan gruplarda olacak. Kampanya yıl sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Ticaret OdasıİZTOEge Perakendeciler DerneğiEGE PERDEREnflasyonla Topyekun Mücadele Programı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de e-ticaretin büyüklüğü 50 milyar TL'ye koşuyor
Türkiye'de e-ticaretin büyüklüğü 50 milyar TL'ye koşuyor
'Türkiye'nin geleceği parlak yatırımlarımız sürecek'
'Türkiye'nin geleceği parlak yatırımlarımız sürecek'
Altının gramı 227 lira seviyelerinde
Altının gramı 227 lira seviyelerinde
Dolar/TL, 5,7280 seviyesinde işlem görüyor 
Dolar/TL, 5,7280 seviyesinde işlem görüyor 
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
Barclays 'sert Brexit' senaryosuna hazır
Barclays 'sert Brexit' senaryosuna hazır
Savunma sanayisi 'zirveye' hazırlanıyor
Savunma sanayisi 'zirveye' hazırlanıyor
Türkiye-Azerbaycan ticaretinde 'ufuk' genişliyor
Türkiye-Azerbaycan ticaretinde 'ufuk' genişliyor
Türkiye Afrika'daki ağırlığını koruyor
Türkiye Afrika'daki ağırlığını koruyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ