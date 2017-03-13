İTO, MIPIM'de 'İstanbul rüyası'na davet edecek

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 14-17 Mart'ta Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM 2017'de "İstanbul: İki Kıta Tek Şehir" sloganıyla "en zenginin zengini" yatırımcıları İstanbul'a davet edecek.

İTO, dünyanın zengin ve ünlülerinin müdavimi olduğu, Cannes'da yarın açılacak MIPIM'e yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

İTO'nun kurduğu İstanbul gayrimenkul çadırı, bu yıl da Paris ve Londra gibi önemli finans başkentlerinin yer alabildiği Cannes'ın en prestijli yeri olan sahil şeridinde bulunuyor.

"İstanbul: İki Kıta Tek Şehir" sloganıyla ziyaretçileri çekmeyi hedefleyen çadır, global yatırımcılar ile İstanbullu gayrimenkul şirketlerinin buluşma noktası olacak.

İTO, 23 binin üzerinde gayrimenkul profesyonelinin ziyaret ettiği MIPIM'de dijital sunumlarla 90 ülkeden "en zenginin zengini" katılımcılara, Türkiye'nin, yatırım yoluyla vatandaşlık imkanlarını anlatacak.

"İstanbul'da ev almanın cazibe ve kazancını anlatacağız"

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, son iki yıldır "yaşayan İstanbul maketi" ile MIPIM'de önemli bir imaj kampanyası yürüttüklerini, bu yıl ise İstanbul gayrimenkul çadırında kent maketinin yanı sıra ikili görüşmelere ağırlık vereceklerini bildirdi.

Fuarda "İki Kıta Tek Şehir" temalı İstanbul çadırına gelecek ziyaretçilerin önce İstanbul'a aşık olacağını, ardından da şehirdeki projeleri tanıma imkanı bulacağını belirten Çağlar, "Yatırımcıya 'Akşam çayınızı Türkiye pasaportunuzla İstanbul Boğazı manzaralı evinizde yudumlayın' diyerek Türkiye'de yatırım yoluyla vatandaş olma fırsatını anlatacağız." ifadesini kullandı.

Çağlar, bilhassa varlıklı yatırımcılar için bir "İstanbul rüyası" oluşturmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yabancı yatırımcıya İstanbul'da yaşamanın en cazibeli ve kazançlı yolunun İstanbul'da bir ev almak olduğunu anlatacağız. Dünyanın iki kıta üzerinde kurulu tek şehrinde prestijli bir projeden ev aldıklarını anlatacağız. Böylece hem evlerinin değerinin her geçen gün arttığına hem de 1 milyon dolar veya üzerinde bir fiyata aldıkları ev sayesinde Türkiye pasaportuna sahip olma hakkı kazanarak artık İstanbullu olduklarına vurgu yapacağız."

"İmajımızı bu yıl daha çok yatırıma çevirmek istiyoruz"

İbrahim Çağlar, 685 metrekarelik büyüklüğe ulaşan İstanbul çadırının her noktasını, uluslararası yatırımcılar ile yerli girişimcilerin buluşma yeri olarak planlandıklarını bildirdi.

İki yıldır İstanbul gayrimenkul çadırıyla İstanbul'un imajını daha üst noktalara taşıdıklarını kaydeden Çağlar, 90 ülkeden gelen MIPIM ziyaretçilerinin zihinlerine kazıdıkları bu "güzel" imajı, bu yıl daha çok yatırıma ve paraya çevirmek istediklerini belirtti.

Çağlar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul ve Türkiye üzerinde oluşturulmak istenen algının bertaraf edilmesi için de çadırın her noktasını bu yılki "İstanbul: İki Kıta Tek Şehir" sloganına uygun olarak dizayn ettiklerini bildirdi.