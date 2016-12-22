İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, oda olarak gelecek yıl ekonomide milli seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırsa da büyüyeceğiz, petrol fiyatları artsa da büyüyeceğiz, terör maşaları kudursa da büyüyeceğiz. Bizim hedefimiz belli, rotamız net. Bu ülkeyi büyütmek zorundayız." açıklamasını yaptı.

Çağlar, yaptığı yazılı açıklamada, İTO'nun 2017'yi yatırım, üretim, ihracat ve turizm başta gelmek üzere her alanda "seferberlik yılı" olarak belirlediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısına işaret eden Çağlar, "Biz de İTO olarak 2017'de ekonomide 'milli seferberlik' ilan ediyoruz. İstanbul'da, Türkiye'de elini taşın altına koyan tüm iş adamlarımıza seslenmek istiyorum; gelin El Bab'ta terörle savaşan Mehmetçik ruhuyla ekonomiye yönelik suikast planlarını bozalım. Biz 400 bin üyemizle bu ruhla seferber olacağız." ifadelerini kullandı.

"Fed faiz artırsa da büyüyeceğiz, petrol fiyatları artsa da büyüyeceğiz"

Çağlar, yeni dünyada tek gücün sağlam ekonomi olduğunu vurgulayarak, "Fed faiz artırsa da büyüyeceğiz, petrol fiyatları artsa da büyüyeceğiz, terör maşaları kudursa da büyüyeceğiz. Bizim hedefimiz belli, rotamız net. Bu ülkeyi büyütmek zorundayız. Bize düşen dünyada oluşturulmaya çalışılan Türkiye algısını değil, Türkiye gerçeğini galip çıkarmak. O gerçek de şudur: Kendi uçağını, tankını üreten, dünyanın enerji akışına yön veren, çevresindeki zulme dur diyebilen, her koşulda büyüyen, her koşulda kenetlenen bir millet." değerlendirmelerini yaptı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikastın ekonomiyi de hedef aldığını aktaran Çağlar, büyük fotoğrafın görülmesi gerektiğini, bir ülkeye yapılan terör saldırısının ekonomide karşılık bulmadıkça başarıya ulaşamayacağını ifade etti.

"400 bin üyemizle Mehmetçik ruhuyla kendi alanımızda mücadele edeceğiz"

Çağlar, ekonomide milli seferberlik konusunda da şu mesajları verdi:

"Asla üretmekten, vatanımıza hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz. Vatan millet sevgisiyle işlerimizi yapacağız. Korku ve terör dalgalarına kapılmayacağız. İTO olarak 400 bin üyemizle Mehmetçik ruhuyla kendi alanımızda mücadele edeceğiz. Güvenlik güçlerimizin döktüğü terin, harcadığı emeğin karşılığı olarak biz de daha çok üretecek, üretecek ve yine üreteceğiz. En iyi elbiseyi biz dikeceğiz, en iyisini biz yapacağız. Ekonomi alanında verdiğimiz mücadeleyi düşmanlarımız karşısında kazanacağız. Biliyoruz ki ekonomik olarak biz ne kadar güçlü olursak, iş dünyası olarak ne kadar kararlı olursak, bu oyunların hiçbiri amacına ulaşamayacaktır. Oyunları bozmak için, ekonomiyi kimsenin oyuncağı etmeyeceğiz."

İbrahim Çağlar, her zaman aklı önde tutan iş dünyasının, Türkiye'nin istikrar ve güveninin teminatı olduğunu dile getirerek, "Biz birlikte olduktan sonra 'top atsalar' yıkılmayız. Ülkesini en çok seven görevini aşkla yapandır. Bizler ülkemizi öyle çok seviyoruz ki; işimizi aşkla, şevkle, canla başla yapacağız ve biz kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA