İthalatın nedeni üretilmeyen ürünler

İSTANBUL - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konferansı'nın (TUSKON) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.



Yeni Teşvik Sistemi'nin Türkiye iş aleminden yüzde 90 beğeni kazandığını belirten Çağlayan, sistemdeki eksikliklerin giderildiğini ve sistemin hazırlanması sürecinde ilgili bütün kurum ve kuruluşların önerilerinin dikkate alındığını anlattı.

Cari açığa yapılan eleştirilere değinen Çağlayan, bazılarının ''laf olsun torba dolsun'' diye bu eleştirileri yaptığını söyledi.

Çağlayan, şöyle devam etti:

''Türkiye'nin gelişmesine bir kuruş emeği olmayanlar. Hayatında 1 işçi çalıştırmamış, 1 lira ona ücret ödememiş insanlar, Türkiye'nin dış ticaret açığından bahsediyor. Şükürler olsun ithalat haritasını onların önüne koyduk ve cevabını verdik. Sanki ithalatı ben yapıyormuşum, rahmetlik babam mezardan çıkmış da o yapıyormuş bunun faturası bize kesilmeye çalışılıyor. Bunun sebebi, ithalatın temel nedeni, Türkiye'de üretilmeyen ürünler. Biz bunları üretmeye başladık. Geçen ve evvelki yıl ihracat yapanın bilgisiz ve cahilce suçlandığı dönemden geçtik. 'Niye ihracat yapıyorsun ihracat ithalatı artıracak' şeklinde bilgisizce ve cahilce suçlamalar sizlere yöneltildi. Biz de bunlara kayıtsız kalmadık ve bu işi bilmeyenlere cahillere ithalat haritasını hazırlayarak cevap verdik. Biz bu işi bilmeyenlere ithalat haritası çalışması yaparak cevabı verdik. Yapılan ithalatın ihracata dönüşünün yüzde 40 olduğunu gördük. Bazı sektörlerde ihracata dönük ithalat var.''

İkinci kısmı basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Çağlayan, TUSKON Yönetim Kurulu üyelerine ''Yeni Teşvik Sistemi'' hakkında bilgi verdi.