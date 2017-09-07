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İthal otomobil satışlarına kur freni

Döviz kurundaki yükselişin ithal otomobil fiyatlarını artırması nedeniyle tüketiciler yerli üretim araçlara yöneldi.

İthal otomobil satışlarına kur freni

Döviz kurundaki yükselişin ithal otomobil fiyatlarını artırması nedeniyle tüketiciler yerli üretim araçlara yöneldi.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:26
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İthal otomobil satışlarına kur freni

İSTANBUL - Döviz kurundaki yükselişin ithal otomobil fiyatlarını artırması nedeniyle tüketiciler yerli üretim araçlara yönelirken, Ocak-Ağustos 2016'da yüzde 75 olan otomobil satışlarındaki ithal payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 69'a geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de bu yılın 8 ayında 294 bin 37'si ithal, 129 bin 161'i yerli olmak üzere 423 bin 198 otomobil satıldı. Adet bazında ithal otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 daralırken, yerli üretim otomobil satışları yüzde 20 arttı.

Söz konusu rakamlar, geçen yılın 8 ayında yüzde 75 olarak gerçekleşen otomobil satışlarındaki ithal payının, bu yılın aynı döneminde yüzde 69'a düştüğüne işaret etti. İthal payının azalmasında, döviz kurundaki yükselişin ithal araç fiyatlarını artırması nedeniyle tüketicilerin yerli üretim otomobilleri tercih etmesi etkili oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarındaki 132 bin 793 adetlik satışın da yüzde 51'ini yerli, yüzde 49'unu ithal üretim oluşturdu.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı olarak bakıldığında ise 2017'nin 8 ayındaki 555 bin 991 adetlik satışın 359 bin 466'sı ithal, 196 bin 525'i yerli üretimlerle karşılandı. Toplam pazarda Ocak-Ağustos 2016'da satışlarda yüzde 69 olan ithal payının da bu yılın aynı döneminde yüzde 65'e gerilediği dikkati çekti.

Yerlide Fiat, ithalde Volkswagen birinci 

Verilere göre, Ocak-Ağustos 2017'de toplam pazarda yerli üretim araç satışlarında Fiat 63 bin 976 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 44 bin 871, Ford 40 bin 803, Toyota 18 bin 339, Hyundai 14 bin 1 ve Honda 12 bin 75 yerli üretim araç sattı.

Volkswagen'in 67 bin 530 adetle yine en büyük payı aldığı ithal araç satışlarında ise ilk 10 marka, Renault (31 bin 622), Dacia (28 bin 763), Opel (26 bin 719), Ford (23 bin 590), Peugeot (22 bin 774), Mercedes-Benz (20 bin 616), Nissan (18 bin 941), Hyundai (17 bin 555) ve Citroen (16 bin 154) olarak belirlendi.

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OtomobilÖnce Vatan Gazetesi
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