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İtalya'da bankaların notu düşürüldü

Moody's, 26 İtalyan bankasının notunu düşürdü

İtalya'da bankaların notu düşürüldü

Moody's, 26 İtalyan bankasının notunu düşürdü

15 Mayıs 2012 Salı 10:00
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İtalya'da bankaların notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aralarında UniCredit ve Intesa Sanpaolo'nun da bulunduğu 26 İtalyan bankasının uzun vadeli borç ve mevduat notlarını 1-4 basamak aralığında düşürdü.
Kuruluştan yapılan açıklamada, kararda ülke ekonomisi ve finansal sektörün giderek kötüleşen koşullarının etkili olduğu belirtilerek, notların, Avrupa ve İtalya'da olumsuz ekonomik koşullarda İtalyan bankalarının kırılganlığını yansıttığı vurgulandı.
Açıklamada, kısa vadeli talebin azalmasına yol açan kemer sıkma tedbirleri ve İtalyan ekonomisinin resesyona dönüşüyle birlikte ülkede koşulların giderek kötüleştiğine dikkat çekilerek, bu varsayımla İtalya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) bu yıl yüzde 1,9 daralmasının beklendiği ifade edildi.
Moody's, 10 bankanın uzun vadeli borç ve mevduat notlarını 1 kademe, 8 bankanın notlarını 2 kademe, 6 bankanın notlarını 3 kademe ve 2 bankanın notlarını 4 kademe indirdi.
Kuruluş, İtalya'nın en büyük bankası UniCredit ile ikinci büyük bankası Intesa Sanpaolo'nun notunu bir basamak düşürerek ''A3''e çekti. Üçüncü büyük bankası Banca Monte dei Paschi di Siena'nın (BMDP) notunu iki basamak, dördüncü büyük bankası Banco Popolare'in notunu da bir basamak düşürerek ''Baa3'' indirdi.
Notları indirilen tüm bankaların görünümlerini ''negatif' olarak belirleyen Moody's, kararın resesyonun derinleşmesi, ülkenin ''A2'' olan uzun vadeli kredi notunda indirime gidilmesi ya da finansal problemlerin ağırlaşması halinde notların tekrar düşürülebilme ihtimalini yansıttığını vurguladı.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 02:01
Anahtar Kelimeler:
İtalyaMoodysBankalar
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