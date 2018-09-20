Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96040
ALTIN
245.162
DOLAR
6.3270
STERLİN
8.3864
EURO
7.4439
TEKNOFEST İstanbul'da gösteriler başladı
TEKNOFEST İstanbul'da gösteriler başladı
FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
'Her 10 çocuktan 1'inde, büyüme geriliği var'
'Her 10 çocuktan 1'inde, büyüme...
Hasankeyf Müzesi açılışa gün sayıyor
Hasankeyf Müzesi açılışa gün sayıyor

İsviçreli firmadan Manisa'ya 20 milyon avro yatırım

Havlu pan ve radyatör üreticisi Zehnder Group tarafından Manisa'da kurulan ve ilk etapta 220 kişinin istihdam edileceği fabrikada üretim 27 Eylül'de başlayacak.

İsviçreli firmadan Manisa'ya 20 milyon avro yatırım

Havlu pan ve radyatör üreticisi Zehnder Group tarafından Manisa'da kurulan ve ilk etapta 220 kişinin istihdam edileceği fabrikada üretim 27 Eylül'de başlayacak.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:31
0 Okunma
İsviçreli firmadan Manisa'ya 20 milyon avro yatırım

MANİSA

Dünyanın en büyük havlu pan ve radyatör üreticileri arasında yer alan İsviçre merkezli Zehnder Group, Manisa'da 20 milyon avroluk yatırımla üretime hazırlanıyor.

Zehnder Türkiye Genel Müdürü Orçun Özelmas, fabrikanın, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 27 Eylül'de yapılacak resmi açılış töreni öncesi yeni yatırım ve tesisle ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki 14 üretim tesisinde 3 bin kişiyi istihdam eden İsviçre merkezli şirketin 2005'ten beri Türkiye'de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Özelmas, firmanın bu yıl yatırımını büyütmeye kadar verdiğini söyledi.

Manisa'daki tesis için 20 milyon avroluk yatırım yaptıklarını anlatan Özelmas, "Şu anda 220 kişiyi istihdam ettik. Yıllık 455 bin olan havlu pan üretim kapasitesini 750 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Teşvik avantajı, coğrafi konumu, altyapısı ve başarılı yönetimi dolayısıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesini seçtik." diye konuştu.

"Yatırımı durdurmayı hiç düşünmedik"

Özelmas, Türk lirasının, küresel anlamdaki ekonomik dalgalanma ile dolar ve avro gibi para birimleri arasında değer kaybı yaşamasının yatırım düşüncelerini değiştirmediğini vurguladı.

Zehnder'in 129 yıllık bir firma olduğunu aktaran Özelmas, şöyle konuştu:

"Buraya yatırım yaparken bütün kriterleri kontrol ettik. Türkiye'nin ekonomisini, yönetimini, gelecekteki durumunu konuştuk. Bir yere yatırım yaptığınızda bunu 10 yıllık değil 30 ya da 40 senelik planlarsınız. Aradan geçen sürede Türkiye'de birçok değişken şeyler gelişti ama bu noktada yatırımı durdurmayı hiç düşünmedik. Yabancı yatırımcının en büyük beklentisi sürdürülebilirliktir. Türkiye, katma değerli bir mal üretip bunu Avrupa'ya satma ve iç pazardan pay alma açısından avantajlı bir ülke. Bizim güven konusunda büyük derdimiz yok. Bu olsaydı zaten 20 milyon avroyu buraya yatırmazdık. Türkiye'nin gelecekteki önünün çok açık olduğunu düşünüyoruz."

Manisa'daki yatırımı daha da artırma düşüncesiyle planladıklarını dile getiren Özelmas, halen yüzde 44 büyüme alanına sahip olduklarını ve bunu da değerlendireceklerini kaydetti.

Farikada yüzde 94 yerli ham madde kullandıklarını ifade eden Özelmas, "Bu sebeple yerli üretimin teşvik edilmesine çok olumlu bakıyoruz. Yerli üretim logosu güzel bir uygulama olacak. Yabancı ortaklı olsa dahi Türkiye'ye katma değer sağlayan firmaların bu logoyu kullanabilecek olması daha da olumlu. Bu fabrikada üretilen ve özellikle iç pazara satılan her üründe bu logoyu kullanmanın avantajlı olacağını ve bu kararın çok olumlu olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsviçreli FirmaManisaYatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Dönmez Akdeniz'deki sondaj için tarih verdi
Bakan Dönmez Akdeniz'deki sondaj için tarih verdi
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı
Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı
Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı
İthal çeliğe tedbir üreticiyi memnun etti
İthal çeliğe tedbir üreticiyi memnun etti
Borsa açılışta 97.000 puanı aştı
Borsa açılışta 97.000 puanı aştı
DHMİ 120 personel alacak
DHMİ 120 personel alacak
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor
Milli hibrit lokomotif Almanya'da görücüye çıktı
Milli hibrit lokomotif Almanya'da görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ