İsviçreli firmadan Manisa'ya 20 milyon avro yatırım

MANİSA

Dünyanın en büyük havlu pan ve radyatör üreticileri arasında yer alan İsviçre merkezli Zehnder Group, Manisa'da 20 milyon avroluk yatırımla üretime hazırlanıyor.

Zehnder Türkiye Genel Müdürü Orçun Özelmas, fabrikanın, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 27 Eylül'de yapılacak resmi açılış töreni öncesi yeni yatırım ve tesisle ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki 14 üretim tesisinde 3 bin kişiyi istihdam eden İsviçre merkezli şirketin 2005'ten beri Türkiye'de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Özelmas, firmanın bu yıl yatırımını büyütmeye kadar verdiğini söyledi.

Manisa'daki tesis için 20 milyon avroluk yatırım yaptıklarını anlatan Özelmas, "Şu anda 220 kişiyi istihdam ettik. Yıllık 455 bin olan havlu pan üretim kapasitesini 750 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Teşvik avantajı, coğrafi konumu, altyapısı ve başarılı yönetimi dolayısıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesini seçtik." diye konuştu.

"Yatırımı durdurmayı hiç düşünmedik"

Özelmas, Türk lirasının, küresel anlamdaki ekonomik dalgalanma ile dolar ve avro gibi para birimleri arasında değer kaybı yaşamasının yatırım düşüncelerini değiştirmediğini vurguladı.

Zehnder'in 129 yıllık bir firma olduğunu aktaran Özelmas, şöyle konuştu:

"Buraya yatırım yaparken bütün kriterleri kontrol ettik. Türkiye'nin ekonomisini, yönetimini, gelecekteki durumunu konuştuk. Bir yere yatırım yaptığınızda bunu 10 yıllık değil 30 ya da 40 senelik planlarsınız. Aradan geçen sürede Türkiye'de birçok değişken şeyler gelişti ama bu noktada yatırımı durdurmayı hiç düşünmedik. Yabancı yatırımcının en büyük beklentisi sürdürülebilirliktir. Türkiye, katma değerli bir mal üretip bunu Avrupa'ya satma ve iç pazardan pay alma açısından avantajlı bir ülke. Bizim güven konusunda büyük derdimiz yok. Bu olsaydı zaten 20 milyon avroyu buraya yatırmazdık. Türkiye'nin gelecekteki önünün çok açık olduğunu düşünüyoruz."

Manisa'daki yatırımı daha da artırma düşüncesiyle planladıklarını dile getiren Özelmas, halen yüzde 44 büyüme alanına sahip olduklarını ve bunu da değerlendireceklerini kaydetti.

Farikada yüzde 94 yerli ham madde kullandıklarını ifade eden Özelmas, "Bu sebeple yerli üretimin teşvik edilmesine çok olumlu bakıyoruz. Yerli üretim logosu güzel bir uygulama olacak. Yabancı ortaklı olsa dahi Türkiye'ye katma değer sağlayan firmaların bu logoyu kullanabilecek olması daha da olumlu. Bu fabrikada üretilen ve özellikle iç pazara satılan her üründe bu logoyu kullanmanın avantajlı olacağını ve bu kararın çok olumlu olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.