İstihdam seferberliğiyle İstanbul'da 229 bin kişi işe girdi

İSTANBUL

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürü Yunus Yelmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istihdam seferberliğinin 7 Ocak'ta başladığını anımsatarak, buna yönelik bilgilendirme toplantılarının şubat ayında başladığını, bu bilgilendirmelerin karşılığını mart ayında almaya başladıklarını dile getirdi.

Yelmen, istihdam seferberliği kapsamında 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yaklaşık 229 bin kişinin işe yerleştirildiği bilgisini verdi.

Aralık ayı işsizlik rakamlarının yüksek çıktığını anımsatan Yelmen, istihdam seferberliği ile işe alımların, mart ayından itibaren işsizlik rakamlarını düşüreceğini bildirdi.

"İşverenlerin yüzde 66'sı hizmet sektörüne yönelik eleman arıyor"

Yunus Yelmen, Türkiye genelinde erkeklerin istihdam edilme oranının yüzde 73, kadınlarınkinin ise yüzde 27 olduğunu söyledi.

Yelmen, işe alınanları ağırlıklı olarak gençlerin oluşturduğuna dikkati çekti.

İstanbul'da işe girenlerin yüzde 75'inin hizmet sektöründe işe yerleştirildiğini aktaran Yelmen, geriye kalan yüzde 25'lik kısmının da sanayi sektöründe iş bulduğunu kaydetti.

"İŞKUR'a kayıtlı 592 bin 352 kişi iş arıyor"

Yelmen, ocak-nisan itibariyle İstanbul'da 209 bin 817 açık iş pozisyonu olduğunu bildirdi.

İşverenlerin yüzde 66'sının hizmet sektörüne yönelik eleman aradığı bilgisini veren Yelmen, bu talebin sanayi sektöründe yüzde 34 olduğunun altını çizdi.

Yelmen, nisan ayı itibariyle İstanbul genelinde İŞKUR'a kayıtlı 592 bin 352 kişinin iş aradığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların yaklaşık 140 bin 686'sı işsizlik ödeneği almakta. İş arayanların yüzde 25'i yükseköğretim, yüzde 45'i ilköğretim, yüzde 27'si ortaöğretim mezunu... Dağılım bu şekilde gidiyor. İş arayan 592 bin 352 kişi içerisindeki 317 bin 907 kişi tamamen işsiz. Şu anda bir işte çalıştığı halde 'Ben bu işten memnun değilim, daha yüksek maaş hedefliyorum' diyerek başvuranların sayısı aşağı yukarı 275 bin kişi."