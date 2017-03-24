İstihdam seferberliğine HAVELSAN da katıldı

ANKARA

HAVELSAN, istihdam seferberliğine destek kapsamında bünyesine 70 çalışan daha kattı.

Başta savunma ve bilişim olmak üzere çeşitli alanlarda yazılım yoğun çözümler sunan HAVELSAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliğine dahil oldu.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç ve yetenekli iş gücüne iş imkanı yaratmak için ilk adımın İŞKUR desteğiyle düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı ile atıldığını söyledi.

Bilişim ve savunma sektörlerinde alan uzmanlığının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Atalay, "Devletimizin başlattığı bu istihdam seferberliği hareketine biz de HAVELSAN olarak desteği bir borç bildik. Bunun karşılığında devletimiz de şirketlere ciddi avantajlar sağlıyor. Nitelikli istihdama büyük önem veriyoruz. İstihdam seferberliğine destek kapsamında, 70’e yakın kişinin HAVELSAN’da istidamı sağlandı. Bu rakamın giderek artmasını ve HAVELSAN’ın yıl sonuna kadar yüzde 10 büyümesini öngörüyoruz. Tüm şirketleri de bu seferberliğe dahil olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Yeni çalışanlarını seçerken 2 yol izleyen HAVELSAN, İŞKUR ile iş birliği yaparak İşbaşı Eğitim Programı'na ev sahipliği yaptı. Program kapsamında 45 kursiyer eğitimlerini tamamladı. Eğitim sonucu başarılı olan katılımcılar ise HAVELSAN’da işe başladı.

HAVELSAN, hem şirket bünyesinde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak hem de sektörün nitelikli insan kaynağı arayışlarına katkıda bulunmak amacıyla İŞKUR programları dışında düzenlediği eğitim kurs programlarıyla da yetenek avına çıkıyor.

Şirket, yazılım ve siber güvenlik konularında açılan yaz ve kış okullarıyla gençlere ulaşıyor. Bu kapsamda HAVELSAN, üniversitelerin son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlara alan konularında teknik uygulama imkanı tanıyor.

Kurs programları sonucunda eğitimlere katılanların önemli bir kısmı şirket bünyesinde istihdam ediliyor. HAVELSAN önümüzdeki dönemde, istihdama dahil edeceği bireylere bu yolla ulaşmayı hedefliyor.