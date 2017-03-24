Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89757
ALTIN
144.864
DOLAR
3.6235
STERLIN
4.5246
EURO
3.9132
MotoGP'de sezon başlıyor
MotoGP'de sezon başlıyor
6 film vizyona girecek
6 film vizyona girecek
Futbolculara 'ağrı kesici' uyarısı
Futbolculara 'ağrı kesici' uyarısı
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5. hafta heyecanı
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5....
Formula 1'de yeni sezon başlıyor
Formula 1'de yeni sezon başlıyor

İstihdam seferberliğine HAVELSAN da katıldı

İstihdam seferberliğine destek kapsamında, 70 kişi HAVELSAN'da işe başladı. Genel Müdürü Atalay, yıl sonuna kadar yüzde 10 

İstihdam seferberliğine HAVELSAN da katıldı

İstihdam seferberliğine destek kapsamında, 70 kişi HAVELSAN'da işe başladı. Genel Müdürü Atalay, yıl sonuna kadar yüzde 10 

24 Mart 2017 Cuma 11:52
4 Okunma
İstihdam seferberliğine HAVELSAN da katıldı

ANKARA

HAVELSAN, istihdam seferberliğine destek kapsamında bünyesine 70 çalışan daha kattı.

Başta savunma ve bilişim olmak üzere çeşitli alanlarda yazılım yoğun çözümler sunan HAVELSAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliğine dahil oldu.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç ve yetenekli iş gücüne iş imkanı yaratmak için ilk adımın İŞKUR desteğiyle düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı ile atıldığını söyledi.

Bilişim ve savunma sektörlerinde alan uzmanlığının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Atalay, "Devletimizin başlattığı bu istihdam seferberliği hareketine biz de HAVELSAN olarak desteği bir borç bildik. Bunun karşılığında devletimiz de şirketlere ciddi avantajlar sağlıyor. Nitelikli istihdama büyük önem veriyoruz. İstihdam seferberliğine destek kapsamında, 70’e yakın kişinin HAVELSAN’da istidamı sağlandı. Bu rakamın giderek artmasını ve HAVELSAN’ın yıl sonuna kadar yüzde 10 büyümesini öngörüyoruz. Tüm şirketleri de bu seferberliğe dahil olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Yeni çalışanlarını seçerken 2 yol izleyen HAVELSAN, İŞKUR ile iş birliği yaparak İşbaşı Eğitim Programı'na ev sahipliği yaptı. Program kapsamında 45 kursiyer eğitimlerini tamamladı. Eğitim sonucu başarılı olan katılımcılar ise HAVELSAN’da işe başladı.

HAVELSAN, hem şirket bünyesinde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak hem de sektörün nitelikli insan kaynağı arayışlarına katkıda bulunmak amacıyla İŞKUR programları dışında düzenlediği eğitim kurs programlarıyla da yetenek avına çıkıyor.

Şirket, yazılım ve siber güvenlik konularında açılan yaz ve kış okullarıyla gençlere ulaşıyor. Bu kapsamda HAVELSAN, üniversitelerin son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlara alan konularında teknik uygulama imkanı tanıyor.

Kurs programları sonucunda eğitimlere katılanların önemli bir kısmı şirket bünyesinde istihdam ediliyor. HAVELSAN önümüzdeki dönemde, istihdama dahil edeceği bireylere bu yolla ulaşmayı hedefliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
IstihdamHavelsanönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğalgazda ocak ayında tüketim rekoru kırıldı
Doğalgazda ocak ayında tüketim rekoru kırıldı
Tayland "helal ekonomi"nin merkezi olmak istiyor
Tayland "helal ekonomi"nin merkezi olmak istiyor
Tüketici güven endeksi 3,2 artış gösterdi
Tüketici güven endeksi 3,2 artış gösterdi
2016 yılı işsizlik rakamları açıklandı
2016 yılı işsizlik rakamları açıklandı
Borsa güne 0,35 artışla başladı
Borsa güne 0,35 artışla başladı
Küresel piyasalar ABD'ye odaklandı
Küresel piyasalar ABD'ye odaklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ