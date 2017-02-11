İstihdam seferberliğinde hedef 2 milyon

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, bir süre önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'nı gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bu toplantıda, istihdamda seferberlik ilan edildiğini anımsattı.

İşverenlerin, oda ve borsa başkanları ile çeşitli sektör temsilcilerinin istihdam sözü verdiğini, hükümetin de ilave istihdam için 735 lira katkı sağladığını anlatan Tüfenkci, Türkiye için 2017'yi yatırım yılı olarak düşündüklerini, birçok sektörde istihdam konusunda önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.

Tüfenkci, her sektörün kapasitesinin ne olduğunu bildiğini ve Türkiye'nin referandumdan sonra nereye gideceğini bildiği için de istihdam konusunda güzel bir çalışma başlattığını vurgulayarak, "Bunun takipçisi olacağız. Öncelikle hükümet programında ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Ekonomi Koordinasyon Kurulunda açıkladığı ilave 1,5 milyon istihdam hedefliyoruz. Yeni iş gücüne katılacakların, işveren prim maliyetlerinin tamamını 2017 yılı içinde hükümet olarak biz karşılayacağız. Hükümet olarak hedefimiz 1,5 milyon ama özel sektörün gayretiyle bu hedefe 2 milyon diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.