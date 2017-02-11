Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87473
ALTIN
146.502
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6113
EURO
3.9268
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
SON DAKİKA
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
Ailece robot üretiyorlar
SON DAKİKA
Ailece robot üretiyorlar
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...

İstihdam seferberliğinde hedef 2 milyon

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, istihdam seferberliğiyle ilgili, "Hükümet olarak hedefimiz 1,5 milyon ama özel sektörün gayretiyle bu hedefe 2 milyon diyebiliriz." dedi.

İstihdam seferberliğinde hedef 2 milyon

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, istihdam seferberliğiyle ilgili, "Hükümet olarak hedefimiz 1,5 milyon ama özel sektörün gayretiyle bu hedefe 2 milyon diyebiliriz." dedi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 12:24
19 Okunma
İstihdam seferberliğinde hedef 2 milyon

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, bir süre önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'nı gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bu toplantıda, istihdamda seferberlik ilan edildiğini anımsattı.

İşverenlerin, oda ve borsa başkanları ile çeşitli sektör temsilcilerinin istihdam sözü verdiğini, hükümetin de ilave istihdam için 735 lira katkı sağladığını anlatan Tüfenkci, Türkiye için 2017'yi yatırım yılı olarak düşündüklerini, birçok sektörde istihdam konusunda önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.

Tüfenkci, her sektörün kapasitesinin ne olduğunu bildiğini ve Türkiye'nin referandumdan sonra nereye gideceğini bildiği için de istihdam konusunda güzel bir çalışma başlattığını vurgulayarak, "Bunun takipçisi olacağız. Öncelikle hükümet programında ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Ekonomi Koordinasyon Kurulunda açıkladığı ilave 1,5 milyon istihdam hedefliyoruz. Yeni iş gücüne katılacakların, işveren prim maliyetlerinin tamamını 2017 yılı içinde hükümet olarak biz karşılayacağız. Hükümet olarak hedefimiz 1,5 milyon ama özel sektörün gayretiyle bu hedefe 2 milyon diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciTOBBIstihdamda Seferberlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli 18 Mart'ta atılacak
1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli 18 Mart'ta atılacak
Maliye Bakanı Ağbal'dan işletmelere çağrı
Maliye Bakanı Ağbal'dan işletmelere çağrı
Doğalgazda arz sıkıntısı yaşanmayacak
Doğalgazda arz sıkıntısı yaşanmayacak
Yastıkaltıcılar çeyrekten gram altına geçti
Yastıkaltıcılar çeyrekten gram altına geçti
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
İsrail gazında Türkiye seçeneği 2020'ye kadar kesinleşecek
İsrail gazında Türkiye seçeneği 2020'ye kadar kesinleşecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ