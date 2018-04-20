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İstihdam Seferberliği işe yerleştirmede rekor getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde geçen yıl şubat ayında başlatılan "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında işe yerleştirmede cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı.

İstihdam Seferberliği işe yerleştirmede rekor getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde geçen yıl şubat ayında başlatılan "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında işe yerleştirmede cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı.

20 Nisan 2018 Cuma 11:47
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İstihdam Seferberliği işe yerleştirmede rekor getirdi

Binlerce kişiyi iş sahibi yapan seferberlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu iş birliğinde bu yıl da hız kesmeden devam ettiriliyor.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Edirne'de katıldığı istihdam fuarında, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl başlatılan "Milli İstihdam Seferberliği"nin işverene yatırım, vatandaşa yeni iş imkanı sağladığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu ekiplerinin ülkenin dört bir yanına ulaştığını belirten Kaya, "Milli İstihdam Seferberliği çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük işe yerleştirme rakamı olarak, 1 milyon 257 bin 249 kişiyi işe yerleştirmiş olduk. Yine cumhurbaşkanımızın himayelerinde ikinci faz olarak bu yıl özellikle bilişim ve imalat sektöründe yeni açıkladığımız teşviklerle sahaya indik." diye konuştu.

"Süper teşvik paketi" katkı sağlayacak

Üniversiteler ve iş dünyasınca düzenlenen kariyer ve istihdam fuarlarında seferberliği anlatmaya ve tanıtmaya devam ettiklerini ifade eden Kaya, "Şu anda 2018'in ilk üç ayına baktığımız zaman işe yerleştirme rakamları, geçen yıla göre artış gösteriyor. Bu da teşviklerin, istihdam seferberliğinin 2018 yılında da çok iyi geçeceğini gösteriyor. İşe yerleştirmede 2017'nin üzerinde bir rakamla hedefe ulaşacağımızı görüyoruz." dedi.

Kaya, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde açıkladığı teşvik paketinin istihdama çok büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

"İnanılmaz bir teşvik var"

Bu yılın da Türkiye'nin istihdam uygulamaları açısından başarılı geçeceğini dile getiren Kaya, şöyle devam etti.

"Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımızın kurduğu ekiple Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini gezdik. Hakkari'nin Yüksekovası'ndan, Şemdinli'sine, muhasebeciler odasından, organize sanayi başkanlarına kadar herkesi ziyaret ettik. Teşviklerimizi, devletimizin sanayicilerimize, iş adamlarımıza yönelik uygulamalarını birebir ayaklarına giderek anlattık. Teşvikler, iş adamlarımızın sanayicilerimizin üretiminin artırılması, geleceğe yönelik ülkenin istikrarlı bir görüntü çizmesinden ortaya çıkmaktadır.

Üniversitelerimizde öğrencilerimize iş imkanlarını da anlatıyoruz. Bu yıl bilişim ve imalat sektöründe iş başı eğitim programlarında 3 ay olan desteklerimiz 6 aya çıkarıldı. Yani inanılmaz bir teşvik var. Gezdiğimiz illerde bu teşvikler rakamlara yansıdı."

AA

Anahtar Kelimeler:
çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıTürkiye İş KurumuCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMilli İstihdam Seferberliği
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