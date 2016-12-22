İSTANBUL - Derlenen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2017 bütçesi, bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Belediyenin 2017 yılı bütçesi 18,5 milyar lira, İSKİ ve İETT bütçeleri dahil olunca 27 milyar 846 milyon lira, şirket ciroları da eklenince konsolide (birleştirilmiş) bütçe 42 milyar lira olarak belirlendi.

Belediyenin konsolide bütçesinden yatırıma ise 16,5 milyar lira pay ayrıldı.

Sadece 3 bakanlığın gerisinde kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı konsolide bütçesi, 21 bakanlıktan sadece 3'ünün gerisinde kaldı.

Belediyenin bütçesini sadece 171 milyar 691 milyon 737 bin lira ile Maliye Bakanlığı, 85 milyar 48 milyon 584 bin lira ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 49 milyar 855 milyon 256 bin lira ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçeleri geçti.

Ayrıca, 77 milyar 406 milyon 981 bin liralık bütçeye sahip Hazine Müsteşarlığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesini geride bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM bütçelerini de solladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin konsolide bütçesi, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçelerini de geride bıraktı.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi yüksek bütçeli kurumlar da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerisinde kaldı.

AA