Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı (IIF) Charles Dallara, İstanbul'un Finans Merkezi olması yönündeki projenin ciddi bir proje olduğunu ve 5-10 yıl zaman alabileceğini belirtti.

Dallara, Uluslararası Finans Enstitüsü'nce düzenlenen ''İstanbul'u Önemli bir Finans Merkezi'ne Dönüştürmek'' konulu konferanstan sonra Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ile beraber basın toplantısı düzenledi.

Bir basın mensubunun ''İstanbul'u ne zaman bir finans merkezi olarak görebiliriz?'' sorusuna, bu yolda, oldukça düzgün şekilde ilerleme kaydedildiği ve bu ilerlemenin devam ettiği karşılığını veren Dallara, finans merkezi olmanın ciddi bir çalışma gerektirdiğini vurguladı.

Dallara, İstanbul'un finans merkezi olmasının Hükümet tarafından aktif bir biçimde desteklendiğini ve bankacılık sistemiyle ilgili Türkiye'de kayda değer ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

''Güçlü bir bankacılık olmadan bir finans merkezi olamaz'' diyen Dallara, Amerika'nın bunun ceremesini çektiğini savundu.



-''Türkiye'nin bankacılık sistemi güçlü''-



Dallara, ''Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında en güvenilir bankacılık sistemine sahip olan ülkedir. Bunun dışında başka bazı adımlar da likiditeyi ve sermaye piyasalarını birleştirmektedir. Dikkat çekilmesi gereken alanlar, göç ve üretim politikası, fiziksel alt yapı. Türkiye'nin daha önce hazırladığı plana göre ilerleme güzel. Bu ciddi bir proje. Başarı için 5 veya 10 yıl gerekebilir. Bu projenin hayata geçmesi için küresel rekabet, çaba gerekiyor'' diye konuştu.



-''Diğer finans merkezleri örnek alınabilir''-



''Türkiye'ye finans merkezi olma yolunda neler öneriyorsunuz?'' sorusuna ise Dallara, bu konuda önemli olan noktanın bazı koşulları yeniden yaratmak olmadığını, Hong Kong, Dubai, Sidney ve diğer bütün ünlü finans merkezlerinin hepsinden ayrı ayrı bir şeyler öğrenilebileceğini belirtti.



Dallara, finans merkezi olmak yolunda örnek alınabilecek doğru ülkeleri bulmak gerektiğine işaret ederek, şu anda ABD ve Avrupa'nın düzenli bir örnek olmadığını iddia etti.

Dallara, ''Bu yolda, mesela vergi politikasının daha fazla yerli ve yasancı yatırım çekmesi gerekiyor. Düzenleyici reformlar ve vergi politikaları önemli. Diğer finans merkezlerinden alınacak ciddi dersler var. Ayrıca Dubai'de görülen eksikler de bizler için bir ders olabilir'' değerlendirmesini yaptı



-''Şu anda cari açığı fonlamada hiçbir sorunumuz yok''-



Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise, ''Cari açık ve finansmanına'' ilişkin bir soru üzerine, cari açık rakamının büyüklüğünü Türkiye olarak ulusal bir mesele gördüklerini ve bu konuda başta Ankara olmak üzere iş dünyasının ve herkesin bir duyarlılığı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyüme potansiyelinin ve bulunduğu noktanın, dünyanın her yanından çok çeşitli yatırımları cezbedecek bir noktada olduğunu kaydeden Dinçer, ''Şu anda cari açığı fonlamada hiçbir sorunumuz yok. Zaten sorun bugün için değil. Konuya 'Uzun vadede Türkiye'nin cari açığının belirli bir seviyeye inmesi, daha dengeli bir seviyede olması, bizim için daha istikrarlı olur' diye bakıyoruz. Dolayısıyla yapısal çözümler bulunmak için çalışılıyor'' diye konuştu.

-''Türkiye, dünyanın parlayan yıldızlarından''-

Cari açığın azaltılması amacıyla ithalatı azaltıcı, istihdamı artırıcı önlemler gibi önlemler alındığına işaret eden Dinçer, cari açıkla ilgili bugün bir sorun olmadığını, gelecek döneme bakıldığında ise bu sorunun yapısal çözümlerle çok rahat ele alınabileceğini gördüklerini ifade etti.

Dinçer, ''Türkiye'nin bugün yabancı sermaye çekmede hiçbir sorunu yok. Türkiye'ye dünyanın birçok yerinde birçok kuruluş yatırım yapmak istiyor. Hem dinamik ekonomik yapısı, hem güçlü reel sektörü ve istikrarlı yönetimiyle bugün Türkiye, dünyanın parlayan yıldızlarından bir tanesi. Dolayısıyla o açıdan hiçbir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum'' şeklinde konuştu.

Bu yılki toplantının zamanlamasının ve IIF'nin şapkası altında olmasının önemli olduğunu belirten Dinçer, toplantının olumlu sonuçlarının ilerleyen günlerde görülebileceğini dile getirdi.

Basın toplantısına IIF Avrupa Başkanı Jeff Anderson da katıldı.