Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92924
ALTIN
252.486
DOLAR
6.5377
STERLİN
8.4714
EURO
7.6098
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Dünyanın gözü Türkiye'de olacak
Dünyanın gözü Türkiye'de olacak
Van Gölü havzasında kuşların görsel şöleni
Van Gölü havzasında kuşların görsel...
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
İlişki döngüsü depresyona neden olabilir
İlişki döngüsü depresyona neden olabilir

İstanbul ve Antalya'nın hava yolcusu Türkiye nüfusunu geçti

Atatürk, Sabiha Gökçen ile Antalya havalimanları, bu yılın ilk 8 ayında iç ve dış hatta 90 milyon 27 bin 122 yolcuyu misafir etti.

İstanbul ve Antalya'nın hava yolcusu Türkiye nüfusunu geçti

Atatürk, Sabiha Gökçen ile Antalya havalimanları, bu yılın ilk 8 ayında iç ve dış hatta 90 milyon 27 bin 122 yolcuyu misafir etti.

07 Eylül 2018 Cuma 11:25
4 Okunma
İstanbul ve Antalya'nın hava yolcusu Türkiye nüfusunu geçti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin en yoğun gümrük kapılarından Atatürk, Sabiha Gökçen ile Antalya havalimanları, bu yılın sekiz ayında 90 milyon 27 bin 122 yolcuyu ağırladı.

Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ocak-ağustos döneminde iç hatta 13 milyon 119 bin 390, dış hatta 32 milyon 486 bin 480 olmak üzere 45 milyon 605 bin 870 yolcu geliş-gidiş yaptı. Geçen yılın aynı döneminde 41 milyon 947 bin 736 kişiyi ağırlayan söz konusu havalimanındaki yolcu sayısı bu sene 3 milyon 658 bin 134 arttı.

Son yıllarda yolcu ve hava trafiğinde hızlı bir artış gösteren Sabiha Gökçen Havalimanı, bu yılın ilk 8 ayında da büyüme ivmesini sürdürdü.

2 milyon 328 binlik yolcu artışı

Bu havalimanında geçen yılın ilk 8 ayında iç ve dış hatta 20 milyon 553 bin 310 yolcu ağırlanmıştı. Bu yılın aynı döneminde ise havalimanından geçen yolcu sayısı 22 milyon 881 bin 864 olarak kayıtlara yansıdı. Söz konusu havalimanında, geçen yılla kıyaslandığında yolcu sayısı 2 milyon 328 bin 554 arttı.

Antalya Havalimanı'nda da 8 ayda, geçen yıla göre 3 milyon 893 bin 614 yolcu artışı kaydedildi.

Türkiye nüfusunu geride bıraktı

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde, iç ve dış hat seferlerinde 17 milyon 645 bin 774 yolcunun hizmet aldığı Antalya Havalimanı'nda bu sene 8 ayda 21 milyon 539 bin 388 yolcu misafir oldu. Antalya Havalimanı'nda bu dönemde iç hatta 5 milyon 158 bin 157, dış hatta 16 milyon 381 bin 231 yolcu geliş-gidiş yaptı.

Türkiye'nin üç büyük havalimanını, bu yılın ocak-ağustos döneminde 90 milyon 27 bin 122 yolcu kullandı.

Böylece Atatürk, Sabiha Gökçen ile Antalya havalimanları, 2018'in 8 ayında ağırladığı yolcu sayısı bakımından Türkiye nüfusunu geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 Sonuçları'nda, Türkiye'nin nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişi olarak açıklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet akaryakıttan 3,6 milyar lira feragat etti
Devlet akaryakıttan 3,6 milyar lira feragat etti
'Dört büyükler' ağustos ayında borsada kaybettirdi
'Dört büyükler' ağustos ayında borsada kaybettirdi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektrik tüketimi ağustosta azaldı
Elektrik tüketimi ağustosta azaldı
Çelik ihracatı 8 ayda 9,6 milyar dolara ulaştı
Çelik ihracatı 8 ayda 9,6 milyar dolara ulaştı
Un ihracatına sınırlama
Un ihracatına sınırlama
Kuru kayısı fiyatlarında artış beklentisi
Kuru kayısı fiyatlarında artış beklentisi
PTT indirim kampanyasını uzattı
PTT indirim kampanyasını uzattı
KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı
KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ