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İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,84 ve toptan fiyatlar yüzde 2,6 arttı.

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,84 ve toptan fiyatlar yüzde 2,6 arttı.

01 Haziran 2018 Cuma 12:15
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İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,84 ve toptan fiyatlar yüzde 2,6 arttı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 10,81 ve toptan fiyatlar yüzde 14,84 arttı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İTOİstanbulPerakende Fiyatlar
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