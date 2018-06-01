İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,84 ve toptan fiyatlar yüzde 2,6 arttı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 10,81 ve toptan fiyatlar yüzde 14,84 arttı.