Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
218.978
DOLAR
5.5183
STERLİN
7.1706
EURO
6.2871
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne...
Ozan'ın Muhteşem Renk Skalası
Ozan Kaan Erkan'ın Muhteşem Renk...
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona...
900 bin gence evlilik öncesi eğitim
900 bin gence evlilik öncesi...
Hakkarili kadınların futbol başarısı
Hakkarili kadınların futbol başarısı

İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 3,47, toptan fiyatlar yüzde 0,36 arttı.

İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 3,47, toptan fiyatlar yüzde 0,36 arttı.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:51
12 Okunma
İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İSTANBUL

İstanbul'da, ekim ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 3,47, toptan fiyatlar ise yüzde 0,36 arttı. 

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ekim 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 12,31 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 15,70 yükseldi. 

İstanbul'da, ekimde perakende fiyatlarda yüzde 3,47'lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,36'lık artış kaydedildi. 

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 20,31, toptan fiyatlarda yüzde 26,96 yükseliş yaşandı. 

Sektörel bazda değişim oranları 

Perakende fiyatlar, ekimde bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 13,74, ev eşyasında yüzde 10,42, gıdada yüzde 3,08, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,03, konutta yüzde 1,49, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,54, diğer harcamalarda 0,16, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,09 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise gıda maddelerinde yüzde 2,48, kimyevi maddelerde yüzde 2,46, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,21 yükseliş kaydetti. Madenler grubunda yüzde 6,06'lık, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,18'lik ve inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,06'lık düşüş gözlenirken, mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İTOİstanbulPerakende Fiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'2018'de 1 milyon insanın istihdamına aracılık ettik'
'2018'de 1 milyon insanın istihdamına aracılık ettik'
Bankalar 9 ayda mevduata yaklaşık 100 milyar lira faiz ödedi
Bankalar 9 ayda mevduata yaklaşık 100 milyar lira faiz ödedi
Turşu ihracatından 151 milyon dolarlık gelir
Turşu ihracatından 151 milyon dolarlık gelir
Hayvansal gıdaya teknolojik takip
Hayvansal gıdaya teknolojik takip
Elazığ'ın 'vişne mermeri' Orta Doğu'nun gözde ürünü oldu
Elazığ'ın 'vişne mermeri' Orta Doğu'nun gözde ürünü oldu
Tüketim harcamalarının 4'te 1'i İstanbul'da
Tüketim harcamalarının 4'te 1'i İstanbul'da
Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık
Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık
Tekirdağ Limanı ihalesini Ceynak kazandı
Tekirdağ Limanı ihalesini Ceynak kazandı
Dolar/TL 5,5880 seviyesinde işlem görüyor
Dolar/TL 5,5880 seviyesinde işlem görüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ