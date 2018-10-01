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İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatları arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar yüzde 6,47 arttı.

İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatları arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar yüzde 6,47 arttı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 12:09
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İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatları arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar yüzde 6,47 arttı.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18,54, toptan fiyatlar yüzde 26,61 arttı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İTOPerakende Fiyatlar
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