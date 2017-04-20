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İstanbul Boğazı'ndaki yapıların değeri 610 milyar lira

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren TUVİMER araştırmasına göre, İstanbul Boğazı'ndaki 53 milyon 255 bin metrekarelik yapı stokunun değeri 550 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Boğazı'ndaki yapıların değeri 610 milyar lira

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren TUVİMER araştırmasına göre, İstanbul Boğazı'ndaki 53 milyon 255 bin metrekarelik yapı stokunun değeri 550 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

20 Nisan 2017 Perşembe 14:20
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İstanbul Boğazı'ndaki yapıların değeri 610 milyar lira

İSTANBUL -  Söz konusu rakama Boğaz'da tespit edilen 660 yalının 17 milyar dolarlık değeri de dahil edildiğinde Boğaziçi'ndeki yapıların toplam değeri 610 milyar liraya ulaşıyor.

Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, İstanbul Boğazı'nda tapulandırılabilir ve işlevlendirilerek piyasa arzına açılabilir gayrimenkullere ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını AA muhabiri ile paylaştı.

Altun, "TUVİMER İstanbul Değer Haritası" çalışmasının 4'üncü raporunda çarpıcı sonuçlar elde ettiklerini belirterek, ilk kez 1983 Boğaz Yasası'yla sınırları çizilen Boğaziçi'nde 114 milyon 453 bin metrekare arazi bulunduğunu, söz konusu arazinin yüzde 6'sının şehir merkezinde, yüzde 41'inin ön görünümde, yüzde 12'sinin geri görünümde, yüzde 41'inin de kırsal kesimde kaldığını bildirdi.

"Boğaziçi" diye bilinen İstanbul'un boğaz bölgesinde ön ve arka görünümde bulunan toplam yapı alanının 53 milyon 255 bin metrekare olduğunu kaydeden Altun, iş yeri ve konutları içeren bu yapıların ortalama metrekare fiyatının 9 bin 500 lira olduğunu söyledi.

Altun, yapı stoku açısından Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası arasında 7 milyon metrekarelik bir fark bulunduğunu, toplam yapı alanının Anadolu Yakası'nda yaklaşık 23 milyon 33 bin metrekare, Avrupa Yakası'nda ise yaklaşık 30 milyon 222 bin metrekare olduğunu bildirdi.

Altun, Anadolu Yakası'nda ortalama metrekare fiyatlarının 7 bin 500 lira olduğunu, Avrupa Yakası'nda ise bu rakamın 10 bin liranın üzerine çıktığını kaydetti. 

"Boğaziçi'nin en değerli ilçesi Beşiktaş"

TUVİMER Genel Müdürü Altun, Boğaziçi'nde konutların ortalama metrekare fiyatının en yüksek olduğu ilçelerin başında 16 bin 500 lira ile Beşiktaş'ın geldiğini belirterek, Beşiktaş'ı 13 bin 500 lira ile Sarıyer, 9 bin lira ile Beykoz ve 8 bin 500 lira ile Üsküdar'ın izlediğini söyledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul BoğazıYapılarDeğerYıldız Teknik Üniversitesi
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