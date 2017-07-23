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İstanbul'a yapılacak dev parkın ihale tarihi belirlendi

TOKİ tarafından Kayabaşı'nda 1,5 milyon metrekare alanda yapılacak Kayapark'ın birinci etap ihalesi 7 Eylül 2017'de düzenlenecek.

İstanbul'a yapılacak dev parkın ihale tarihi belirlendi

TOKİ tarafından Kayabaşı'nda 1,5 milyon metrekare alanda yapılacak Kayapark'ın birinci etap ihalesi 7 Eylül 2017'de düzenlenecek.

23 Temmuz 2017 Pazar 20:02
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İstanbul'a yapılacak dev parkın ihale tarihi belirlendi

ANKARA - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayabaşı'nda 1,5 milyon metrekare alanda yapılacak Kayapark'ın birinci etap ihalesi 7 Eylül 2017'de düzenlenecek.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Kayapark Projesinin alt yapı hazırlıklarını tasarladıklarını belirterek, Kayaşehir Vadisinde kurulacak yeşil alanın 5,5 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 3 kilometre eninde olacağını bildirdi.

Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak sahada, koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesislerin bulunacağını ifade eden Turhan, "Kayaşehir'e yapacağımız parkın büyüklüğü, İstanbul'daki en büyük korunun dört katı büyüklüğünde olacak. İstanbul'daki en büyük korunun 420 bin metrekare olduğu düşünüldüğünde Kayaşehir'deki bölge parkının ne kadar büyük olduğu anlaşılır." değerlendirmesinde bulundu.

"İki adet biyolojik gölet olacak"

Devasa parkın 4 etap halinde inşa edileceğini vurgulayan Turan, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul ve Kayaşehir'i yeşille buluşturacak parkımızı dört etap halinde bitireceğiz. 7 Eylül'de ihalesini yapacağımız 338 bin 803 metrekareden oluşan birinci etabın içerisinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal alanlar olacak. Proje içerisinde konser, sergi ve festivallerin düzenleneceği dört adet etkinlik platformu olacak, amfi tiyatro, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler bahçeleri, toplam 3 bin 250 metrekare olmak üzere iki adet biyolojik gölet olacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
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