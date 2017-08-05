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İstanbul'a ilk 6 ayda 4 milyon 385 bin turist geldi

İstanbul'u, yılın ilk 6 ayında dört bir köşesinden 4 milyon 385 bin 153 turist ziyaret etti.

İstanbul'a ilk 6 ayda 4 milyon 385 bin turist geldi

İstanbul'u, yılın ilk 6 ayında dört bir köşesinden 4 milyon 385 bin 153 turist ziyaret etti.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:45
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İstanbul'a ilk 6 ayda 4 milyon 385 bin turist geldi

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından Ocak-Haziran döneminde kente gelen yabancı sayısı geçen yılla karşılaştırıldığında yüzde 1 azaldı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre gelen yabancı sayısı ise yüzde 17 arttı.

Ocak-Haziran döneminde İstanbul'a 4 milyon 385 bin 153 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre hava yolu ile geliş yüzde 0,7, deniz yolu ile geliş yüzde 65,3 azalırken, hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 20'si Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Yılın ilk yarısında İstanbul'a gelenlerin milliyetlerine bakıldığında ilk sırayı yüzde 9,2 ile Almanlar aldı.

Almanları, İranlılar yüzde 7,7, Ruslar yüzde 4,6, Suudi Arabistanlılar yüzde 4,3, Iraklılar yüzde 4,2, İngilizler yüzde 3,5, Ukraynalılar yüzde 3,4, Fransızlar yüzde 3,3, Amerikalılar yüzde 2,9, Hollandalılar yüzde 2,5, Kuveytliler yüzde 2,1, Türkmenler yüzde 2,1, Azerbaycanlılar yüzde 2,1, Çinliler yüzde 2 ve Cezayirliler yüzde 1,8 ile izledi.

Son 3 yılda Ocak-Haziran döneminde Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısına bakıldığında geçen yıla oranla yüzde 22 artış görüldü. 2011'den bu yana kente gelen yabancı ziyaretçiler içerisinde Arap ülkelerinden gelenlerin oranı yüzde 11'den yüzde 22'ye yükseldi. 

"Yılın, önceki yıla göre artışla biteceği beklentileri yüksek"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl birçok nedenden dolayı gelen ziyaretçi sayısında yaşanan düşüşün ardından 2017'de toparlanma gerçekleştiğine işaret ederek, "Nisan ve haziran aylarında önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 17'lik artış sağlanmış, diğer aylar önceki yıla göre azalmış olduğundan toplamda yani ilk 6 ay sonunda geçen yıla göre gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 1 azalma ortaya çıkmıştır. Yılın ikinci yarısında da toparlanmanın süreceği ve bu yılın, önceki yıla göre artışla biteceği beklentileri yüksektir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kültür Ve Turizm MüdürlüğüTurist
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