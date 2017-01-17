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İstanbul'a 15 yılda ülke nüfusundan fazla turist geldi

Tarih boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yapan kenti, son 15 yılda 108 milyon 869 bin 596 yabancı turist ziyaret etti.

İstanbul'a 15 yılda ülke nüfusundan fazla turist geldi

Tarih boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yapan kenti, son 15 yılda 108 milyon 869 bin 596 yabancı turist ziyaret etti.

17 Ocak 2017 Salı 10:05
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İstanbul'a 15 yılda ülke nüfusundan fazla turist geldi

İSTANBUL  -  Tarihte farklı medeniyetlere başkentlik yapan iki kıtanın kesiştiği İstanbul'u, son 15 yılda Türkiye nüfusundan yaklaşık 30 milyon fazla yabancı turist ziyaret etti. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2015 Sonuçları"na göre, ülke nüfusu 78 milyon 741 bin 53 kişiye ulaştı. İstanbul'a son 15 yılda ise 108 milyon 869 bin 596 yabancı turist geldi. Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Zeytinburnu ve Karaköy limanlarından alınan veriler değerlendirildiğinde, 15 yılda yabancı ziyaretçi sayısı 4 kata yakın artış gösterdi. Gelen yabancı sayısı 2000'den itibaren yükseldi İstanbul'a gelen yabancı sayısı 2000 yılından itibaren kademeli olarak yükseldi. Buna göre, İstanbul'u 2002'de 2 milyon 699 bin 131 kişi ziyaret etti. Turist sayısı 2013'te ise 10 milyon 474 bin 867'ye ulaştı.

2015'te rekor kırılarak, kente gelen yabancı turist sayısı 11 milyon 842 bin 983'e çıktı. Bu rakam geçen yıl 9 milyon 203 bin 987 oldu. Turistler yaz aylarını seviyor Verilere göre, turistler İstanbul'u sıcak aylarda daha çok tercih ediyor. Gelen kişi sayısı yaza doğru artarken, ziyaretler kışın en düşük seviyede gerçekleşiyor. Geçen yıl kente en çok turist, 924 bin 686 kişi ile temmuz, en az ise 663 bin 524 kişi ile kasım ayında geldi. Gelen 10 turistten biri Alman İstanbul'a gelenlerin çoğunlukla Avrupa ülkelerinden olması dikkati çekiyor. Buna göre, geçen yıl en çok Almanlar İstanbul'u tercih etti. Kente gelen yaklaşık her 10 kişiden 1'ini Alman turistler oluşturdu. Kente geçen yıl gelenlerin milliyetlerine göre dağılımlarına bakıldığında ise 1 milyon 6 bin 495 kişi ile Almanlar ilk sırada yer aldı. Almanları, 645 bin 176 kişi ile İranlılar, 476 bin 561 kişi ile Suudi Arabistanlılar, 371 bin 526 kişi ile İngilizler, 362 bin 947 kişi ile Fransızlar, 319 bin 273 kişi ile Amerikalılar, 297 bin 723 kişi ile Ruslar izledi.

AA

Son Güncelleme: 17.01.2017 13:06
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